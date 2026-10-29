Щороку, 29 жовтня, в Україні та світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом.

У боротьбі з цією недугою вирішальними є перші три години — саме в цей час медична допомога є найефективнішою.

У Всесвітній день боротьби з інсультом розповідаємо про статистику інсультів в Україні та світі й головні симптоми хвороби.

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Всесвітній день боротьби з інсультом: статистика інсультів в Україні

Інсульт — це захворювання, яке виникає, коли кровоносна судина, яка переносить кисень і поживні речовини до головного мозку, закупорюється тромбом або розривається, а клітини відповідної частини мозку гинуть.

Інсульт — це друга основна причина смерті людей віком старше 60 років і п’ята причина смерті людей віком від 15 до 59 років.

За даними Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), за позаминулий рік – у 2024-му – інсульт в Україні діагностували 128 075 пацієнтам та пацієнткам.

У 2025 році це захворювання вразило понад 96 455 людей по всій Україні – у деяких пацієнтів інсульт траплявся навіть не один раз.

Як повідомляє КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги 2 СМР, з початку 2026 року понад 106 тис. українців зіткнулися з гострим мозковим інсультом.

Всесвітній день боротьби з інсультом: статистика інсультів у світі

Інсульт залишається однією з найгостріших загроз для життя та здоров’я людини.

За даними ВООЗ, щороку у світі фіксують близько 15 млн випадків інсульту. Для 5 млн хворих він стає смертельним, а ще 5 млн мають довічну інвалідність.

У людей до 40 років інсульт трапляється рідко, і його головною причиною зазвичай є гіпертонія. Водночас хвороба уражає близько 8% дітей із серповидноклітинною анемією.

Високий артеріальний тиск та куріння — головні вороги судин. Контроль тиску міг би врятувати 4 із 10 померлих від інсульту, а серед людей до 65 років 40% летальних випадків спровоковані саме тютюнопалінням.

Серед інших загроз — серцева недостатність, інфаркт та фібриляція передсердь.

Завдяки боротьбі з курінням і контролю тиску рівень захворюваності в розвинених країнах поступово знижується, проте загальна кількість пацієнтів продовжує зростати через загальне старіння населення планети.

Як розпізнати інсульт: правило МОЗОК

Ознаки інсульту зазвичай виникають раптово. Їх легко запам’ятати за спеціальною мнемонічною абревіатурою МОЗОК:

М (Мовлення): мова стає нерозбірливою, людина не розуміє звернених до неї слів.

мова стає нерозбірливою, людина не розуміє звернених до неї слів. О (Обличчя): з’являється раптова асиметрія обличчя або так звана “крива” усмішка.

з’являється раптова асиметрія обличчя або так звана “крива” усмішка. З (Запаморочення): втрачається рівновага та координація рухів під час ходьби, виникає різкий головний біль, схожий на відчуття від удару.

втрачається рівновага та координація рухів під час ходьби, виникає різкий головний біль, схожий на відчуття від удару. О (Очі): різко погіршується зір або починає двоїтися в очах.

різко погіршується зір або починає двоїтися в очах. К (Кінцівки): відчувається раптова слабкість чи оніміння, найчастіше з одного боку тіла (людина не може підняти руки або міцно потиснути руку).

Серед інших тривожних сигналів медики виділяють нудоту, блювання, сильну сонливість або раптову плутанину в думках.

За наявності хоча б одного симптому:

негайно телефонуйте 103 або 112 і чітко поясніть симптоми й стан людини;

не давайте постраждалому їсти та пити, адже через порушення функцій ковтання їжа може потрапити у дихальні шляхи;

дозвольте госпіталізацію у профільний заклад охорони здоров’я.

Надважливо надати спеціалізовану допомогу в межах чотирьох годин після появи ознак інсульту. Що швидше буде надано таку допомогу, то менша ймовірність ускладнень і смерті.

Медики нагадують, що найкращий спосіб уникнути трагедії — це своєчасна профілактика. Варто контролювати артеріальний тиск, рівень цукру й холестерину в крові, відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися збалансованого харчування та бути фізично активними.

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