Всесвітній день боротьби з інсультом: статистика й симптоми захворювання
Щороку, 29 жовтня, в Україні та світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом.
У боротьбі з цією недугою вирішальними є перші три години — саме в цей час медична допомога є найефективнішою.
У Всесвітній день боротьби з інсультом розповідаємо про статистику інсультів в Україні та світі й головні симптоми хвороби.
Всесвітній день боротьби з інсультом: статистика інсультів в Україні
Інсульт — це захворювання, яке виникає, коли кровоносна судина, яка переносить кисень і поживні речовини до головного мозку, закупорюється тромбом або розривається, а клітини відповідної частини мозку гинуть.
Інсульт — це друга основна причина смерті людей віком старше 60 років і п’ята причина смерті людей віком від 15 до 59 років.
За даними Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ), за позаминулий рік – у 2024-му – інсульт в Україні діагностували 128 075 пацієнтам та пацієнткам.
У 2025 році це захворювання вразило понад 96 455 людей по всій Україні – у деяких пацієнтів інсульт траплявся навіть не один раз.
Як повідомляє КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги 2 СМР, з початку 2026 року понад 106 тис. українців зіткнулися з гострим мозковим інсультом.
Всесвітній день боротьби з інсультом: статистика інсультів у світі
Інсульт залишається однією з найгостріших загроз для життя та здоров’я людини.
За даними ВООЗ, щороку у світі фіксують близько 15 млн випадків інсульту. Для 5 млн хворих він стає смертельним, а ще 5 млн мають довічну інвалідність.
У людей до 40 років інсульт трапляється рідко, і його головною причиною зазвичай є гіпертонія. Водночас хвороба уражає близько 8% дітей із серповидноклітинною анемією.
Високий артеріальний тиск та куріння — головні вороги судин. Контроль тиску міг би врятувати 4 із 10 померлих від інсульту, а серед людей до 65 років 40% летальних випадків спровоковані саме тютюнопалінням.
Серед інших загроз — серцева недостатність, інфаркт та фібриляція передсердь.
Завдяки боротьбі з курінням і контролю тиску рівень захворюваності в розвинених країнах поступово знижується, проте загальна кількість пацієнтів продовжує зростати через загальне старіння населення планети.
Як розпізнати інсульт: правило МОЗОК
Ознаки інсульту зазвичай виникають раптово. Їх легко запам’ятати за спеціальною мнемонічною абревіатурою МОЗОК:
- М (Мовлення): мова стає нерозбірливою, людина не розуміє звернених до неї слів.
- О (Обличчя): з’являється раптова асиметрія обличчя або так звана “крива” усмішка.
- З (Запаморочення): втрачається рівновага та координація рухів під час ходьби, виникає різкий головний біль, схожий на відчуття від удару.
- О (Очі): різко погіршується зір або починає двоїтися в очах.
- К (Кінцівки): відчувається раптова слабкість чи оніміння, найчастіше з одного боку тіла (людина не може підняти руки або міцно потиснути руку).
Серед інших тривожних сигналів медики виділяють нудоту, блювання, сильну сонливість або раптову плутанину в думках.
За наявності хоча б одного симптому:
- негайно телефонуйте 103 або 112 і чітко поясніть симптоми й стан людини;
- не давайте постраждалому їсти та пити, адже через порушення функцій ковтання їжа може потрапити у дихальні шляхи;
- дозвольте госпіталізацію у профільний заклад охорони здоров’я.
Надважливо надати спеціалізовану допомогу в межах чотирьох годин після появи ознак інсульту. Що швидше буде надано таку допомогу, то менша ймовірність ускладнень і смерті.
Медики нагадують, що найкращий спосіб уникнути трагедії — це своєчасна профілактика. Варто контролювати артеріальний тиск, рівень цукру й холестерину в крові, відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися збалансованого харчування та бути фізично активними.