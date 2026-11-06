Кабінет міністрів України затвердив порядок організації аеромедичної евакуації пацієнтів повітряними суднами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Аеромедична евакуація в Україні: що відомо

За словами Корецького, відновлення аеромедичної евакуації дозволить суттєво скоротити час транспортування пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги.

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Повітряними суднами ДСНС планують перевозити пацієнтів між лікарнями, а також доправляти українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

Як приклад прем’єр-міністр навів маршрут із Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві. Наразі дорога наземним транспортом може тривати 15–16 годин, тоді як повітряним судном цей шлях можна подолати за 2–3 години.

Крім того, затверджений урядом порядок передбачає транспортування донорських органів для трансплантації, медичних бригад і необхідного обладнання.

Координацією перевезень займатиметься Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України.

ДСНС забезпечуватиме повітряні судна та екіпажі. Під час організації евакуації враховуватимуть безпекову ситуацію та погодні умови.

— Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання — забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу, — наголосив Корецький.

За словами прем’єр-міністра, механізм аеромедичної евакуації планують запустити до кінця 2026 року.

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