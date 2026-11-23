Медична допомога пораненим військовослужбовцям — це не лише робота лікарів, які проводять операції та лікують у госпіталях. За кожним випадком стоїть ціла система: стабілізація стану, медична евакуація, розподіл пацієнтів між закладами, координація з цивільними лікарнями та організація подальшого лікування.

У прифронтовому Запоріжжі цю роботу координує, зокрема, військовий госпіталь, який взаємодіє з медичними закладами гарнізону. Заступниця начальника госпіталю з медичної частини — начальниця медичної частини, офіцерка Медичних сил ЗСУ Вікторія Турушина розповіла Фактам ICTV, як побудована ця система, які етапи проходить поранений і чому важливий гвинтик цієї системи — диджиталізована база пацієнтів.

Медична допомога пораненому: чому важлива етапність

Шлях пораненого до повноцінного лікування в ідеалі складається з кількох етапів. Їхнє завдання — надати необхідну допомогу на кожному рівні, стабілізувати стан людини та доправити її туди, де є потрібні медичні спроможності.

Зараз дивляться

— Якщо говорити про етапність, то перший рівень — це, як правило, стабілізаційний пункт або медичне тимчасове формування, згідно нового стандарту. Обсяг допомоги на цьому етапі визначається можливостями медичної служби військового формування. Його найважливіше завдання — стабілізувати пацієнта. Там не йдеться про повноцінне оперативне втручання: потрібно швидко виконати необхідні маніпуляції, щоб доправити людину на наступний етап, — пояснює Вікторія Турушина.

Наступний рівень — передова хірургічна група від госпітальної ланки, що по суті також є медичним тимчасовим формуванням, проте з більшим обсягом медичної допомоги. Тут медики можуть проводити операції та виконувати складніші втручання, необхідні для стабілізації пацієнта.

Після цього поранений може потрапити до військового госпіталю або цивільної лікарні. Саме на цьому етапі визначають, де людина отримає подальше лікування: залишиться в закладі, який її прийняв, чи потребуватиме переведення на наступний рівень евакуації.

Наразі оперативна обстановка часто порушує етапність надання медичної допомоги, тому пацієнти можуть потрапляти до лікувальних закладів усіх форм власності без догоспітальних етапів.

Як визначають, до якої лікарні доправити пораненого

У прифронтовому місті важливо не лише знайти заклад, який може прийняти пацієнта, а й розуміти його поточні можливості. Наприклад, скільки вільних ліжок є в лікарні, чи працюють там потрібні спеціалісти, чи не виникло додаткових обставин, які впливають на її роботу. Наприклад, якщо у місті нещодавно було влучання у житлові будівлі, то медики розуміють, що звичайна лікарня зараз буде перевантажена цивільними пацієнтами.

У Запоріжжі для якісного розподілу навантаження створили систему координації між військовим госпіталем і цивільними медичними закладами. У лікарнях працюють військові координатори, які відстежують ситуацію з військовослужбовцями, що перебувають на лікуванні, та допомагають розв’язувати організаційні питання.

— У кожній лікарні є військовий координатор — людина з нашого особового складу, яка постійно моніторить, що там відбувається. Вона веде облік військовослужбовців, які надходять на лікування, виписуються або звертаються самостійно. Ми контролюємо ситуацію і можемо оперативно реагувати, — розповідає Вікторія Турушина.

Завдяки цій взаємодії госпіталь має інформацію про ліжковий фонд, завантаженість медичних закладів і доступність необхідних спеціалістів. Це дає змогу ухвалювати рішення про подальше лікування та за потреби перенаправляти пацієнтів.

— У випадках масового надходження поранених це дає можливість контролювати ситуацію і розподіляти навантаження, — пояснює офіцерка.

Чому поранений не завжди залишається у першому госпіталі

Не кожен медичний заклад має однакові можливості. Іноді пацієнту потрібне лікування, яке неможливо забезпечити на місці: вузькопрофільна операція, спеціалізоване обстеження або допомога конкретного фахівця.

У таких випадках медики організовують переведення до іншого закладу. Це може бути лікарня в іншому місті або спеціалізований медичний центр.

— Бувають випадки, коли пацієнта привозять до нас, ми проводимо необхідне обстеження, оформляємо мінімум документів — і він одразу їде до іншого закладу, де можуть провести дослідження або втручання, яких у Запоріжжі немає, — розповідає Вікторія.

Водночас рішення про переведення має враховувати стан людини. Не завжди швидше означає краще: іноді пацієнту необхідно спершу стабілізуватися, а лише потім продовжувати шлях до іншої лікарні.

Як госпіталь готується до масового надходження поранених

Один із найбільших викликів для медичної системи прифронтового міста — раптове збільшення кількості пацієнтів. У таких умовах важливо не лише надати допомогу тим, хто вже прибув, а й зберегти можливість приймати наступних.

Під час підготовки до можливого масового надходження поранених медики оцінюють ресурси лікарень, наявність ліжок, фахівців і можливості для подальшого лікування. Важливо також заздалегідь розуміти, як розподіляти пацієнтів між закладами.

— На контрнаступі 2023 року поранених було настільки багато, що нам доводилося щодня організовувати подальшу евакуацію, аби звільняти ліжка для нових пацієнтів. Найбільший страх — коли вночі лікарні повідомляють, що в них немає місць. Тому ми завжди намагаємося підтримувати певний запас ліжок, — каже Вікторія.

За її словами, важливо мати не лише загальне уявлення про ресурси медичної системи, а й актуальну інформацію, яка допомагає швидко ухвалювати рішення.

Чому координація важлива для порятунку життів

Медична евакуація — це робота багатьох людей і підрозділів. Її результат залежить не тільки від професійності лікарів, а й від того, наскільки злагоджено працюють усі ланки: від надання першої допомоги до організації подальшого лікування.

Досвід Запоріжжя показує, що військовий госпіталь у прифронтовому місті може виконувати не лише функцію лікувального закладу, а й бути центром координації медичного забезпечення гарнізону, об’єднуючи військові та цивільні лікарні.

— Військовим підрозділам не обов’язково самостійно контактувати з кожною цивільною лікарнею. Вони можуть звернутися до нас, а ми вже допомагаємо організувати процес. Для нас важливо, щоб система працювала злагоджено і кожен військовослужбовець отримав необхідну допомогу, — підсумовує Вікторія Турушина.

Саме така взаємодія військової та цивільної медицини є частиною роботи Медичних сил ЗСУ — системи, від якої залежить не лише лікування поранених, а й безперервність медичної допомоги в умовах війни.

Фото: Пресслужба Медичних сил ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.