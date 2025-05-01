Збій у Київ Цифровий 1 травня: у користувачів не працював застосунок

В роботі муніципального застосунку Київ Цифровий 1 травня 2025 року стався збій. Користувачі не могли увійти до своїх акаунтів, не працював і сайт.

Збій Київ Цифровий 1 травня – що відомо

Про збій у сервісі стало відомо приблизно о 16:20. Розробники відреагували на це, попередивши, що сервіси на ремонті.

– Виправляємо тимчасовий збій, щоб усі сервіси працювали як слід. Поки відкриті лише можливості в офлайні, – йшлося в повідомленні.

За пів години технічній команді вдалося відновити онлайн-функції застосунку Київ Цифровий, так само почав працювати сайт.

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Що таке Київ Цифровий

Київ Цифровий – це офіційний міський застосунок, який забезпечує жителям столиці онлайн-доступ до муніципальних послуг.

Через нього можна сплачувати за паркування, купувати QR-квитки на громадський транспорт, фіксувати порушення правил дорожнього руху, користуватися е-карткою киянина та отримувати актуальні повідомлення від КМДА.

Додаток запущений у 2021 році, ним користуються 3,3 млн жителів української столиці.

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