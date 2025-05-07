Радянський космічний корабель може впасти на Землю: які країни в зоні ризику

Радянський космічний корабель Космос 482, який понад 50 років тому застряг на навколоземній орбіті, цього тижня може впасти на Землю.

Експерти прогнозують, що апарат увійде в атмосферу між 8 і 12 травня, рухаючись зі швидкістю 242 км на годину і проносячись у небі, як метеор.

Побудований для того, щоб витримати подорож через щільну атмосферу Венери, Космос 482 завширшки 1 метр і вагою 495 кг, найімовірніше, залишиться цілим і неушкодженим, падаючи на Землю подібно до космічного гарматного ядра.

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Де може впасти Космос 482

Наразі ніхто точно не знає, куди впаде Космос 482, а його потенційна зона приземлення охоплює величезну територію по обидва боки екватора.

До цієї широкої смуги входять усі континентальні Сполучені Штати, уся Південна Америка, Африка та Австралія, а також більша частина Європи та Азії на південь від Полярного кола. Практично кожне велике місто на Землі, від Нью-Йорка до Лондона, Києва та Пекіна, потрапляє в цю зону.

Однак експерти кажуть, що хвилюватися не варто: ймовірність того, що космічний корабель зачепить якийсь населений пункт, вкрай мала. Оскільки близько 71% поверхні нашої планети вкрито водою, є висока ймовірність, що Космос 482 впаде в океан.

Що відомо про Космос 482

Зонд Космос 482 був створений і запущений СРСР у 1972 році в межах радянської програми дослідження Венери.

Успіху в цій програмі досягли зонди Венера-7 і Венера-8, які стали першими двома космічними апаратами, що здійснили посадку на Венеру в 1970 і 1972 роках відповідно.

Космос 482 був побудований як аналог зонда Венера-8. Але через несправність ракети-носія Союз зонд не зміг набрати достатню швидкість, щоб досягти Венери, і замість цього опустився на еліптичну орбіту навколо Землі.

Незабаром після невдалого запуску Космос 482 розпався на кілька частин. Основний корпус зонда увійшов в атмосферу Землі 5 травня 1981 року, а спусковий апарат залишався на орбіті майже 53 роки – до теперішнього часу.

Джерело: LiveScience

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