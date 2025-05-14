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Дасть змогу прокручувати зображення очима: Apple готує нову функцію для окулярів Vision Pro

Vision Pro glasses
Фото: Getty Images

Apple готує функцію, яка дозволить користувачам окулярів Vision Pro прокручувати зображення очима.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нова функція для окулярів Vision Pro

Зазначається, що нова функція для окулярів Vision Pro тестується у рамках visionOS 3, майбутньої версії операційної системи Vision Pro. Гарнітура вже дозволяє користувачам переміщатися по програмному забезпеченню, дивлячись на об’єкти, а потім вибираючи їх, стискаючи пальці.

Зараз дивляться

Це, за словами співрозмовників видання, дозволить вивести систему на новий рівень. Таке оновлення Apple планує представити 9 червня на своїй щорічній конференції розробників. Також очікується, що на заході будуть представлені значні оновлення для iOS, iPadOS та macOS.

Функція прокручування очей працюватиме у всіх вбудованих додатках Apple на Vision Pro.

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