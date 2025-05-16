Зомбі-екшн Dead Island 2 став тимчасово безплатним: як отримати

У магазині Epic Games Store стартувало нове роздавання. До 22 травня користувачі можуть безоплатно отримати зомбі-екшн Dead Island 2, а також інді-горор Happy Game від студії Amanita Design.

Безплатне роздавання Dead Island 2 – як отримати

Dead Island 2 – це продовження гри 2011 року, дія якого відбувається в охопленому зомбі-епідемією Лос-Анджелесі. Проєкт вийшов у 2023 році, отримав середню оцінку 75 балів на Metacritic і вирізняється динамічним бойовим процесом, графічною деталізацією та гумористичним тоном. Сюжетна кампанія триває близько 15 годин.

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Гру можна отримати безплатно за стандартною процедурою – додати до бібліотеки в Epic Games Store. Після цього вона залишиться у користувача назавжди. Вартість гри без знижки – $59.99, нагадують EGW-News.

Разом із нею безплатно доступна гра Happy Game – короткий горор у стилі side-scroller зі стилізованим візуальним оформленням і сюрреалістичним сюжетом. В обох випадках не потрібна підписка чи додаткові умови – лише обліковий запис у магазині.

Після завершення роздавання 22 травня о 18:00 за Києвом, Epic Games оголосить про наступні безплатні ігри. Очікується, що це буде частина масштабного мегарозпродажу, який компанія традиційно проводить навесні.

Нагадаємо, нещодавно студія Rockstar Games представила другий трейлер довгоочікуваної та найдорожчої гри в історії – Grand Theft Auto VI. Реліз GTA VI заплановано на 26 травня 2026 року.

Фото: скриншот з трейлера

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