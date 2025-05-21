Нова ера пошуку в Україні: AI Overviews від Google вже доступні

На відкритті конференції Google I/O 2025, що відбулася 20 травня 2025 року, компанія оголосила про глобальне розширення функції AI Overviews (Огляди від ШІ) у пошуковій системі Google. Тепер сервіс доступний у більш ніж 200 країнах світу та підтримує понад 40 мов, зокрема українську. Тож тепер Google AI Overviews працює в Україні.

Факти ICTV дізнавалися, як вплине розширення AI Overviews у Google пошуку на користувачів.

Що таке Google AI Overviews

AI Overviews — це інструмент Google Search, який використовує штучний інтелект для формування коротких зведень відповідей на запити користувачів. Спершу ця функція з’явилася у США в травні 2024 року як частина ініціативи Search Generative Experience (SGE), а згодом отримала нинішню назву.

Зараз дивляться

Українські користувачі можуть бачити автоматично згенеровані відповіді прямо у вікні пошуку Google.

Принцип роботи AI Overviews у пошуку в Google

AI Overviews створює стислі підсумки відповідей, зібрані з кількох джерел, що дозволяє швидше знайти необхідну інформацію без переходу на сайти. Це особливо зручно для складних або комбінованих запитів, які раніше вимагали часу на аналіз декількох посилань.

Завдяки моделям генеративного ШІ, AI Overviews можуть обробляти навіть складні, багатоетапні або розмовні запити, які раніше вимагали б кількох окремих пошуків.

Принцип роботи:

Google використовує свої існуючі системи індексування та ранжування, включаючи такі алгоритми, як PageRank, RankBrain, BERT, а також фактори релевантності, корисності та свіжості контенту.

AI Overviews збирають інформацію з різноманітних джерел в Інтернеті, включаючи веб-сторінки, новини, відгуки та інші релевантні джерела. Важливо зазначити, що джерела для AI Overviews часто (але не завжди) походять з сайтів, які вже займають високі позиції в традиційних органічних результатах пошуку.

Після збору інформації, генеративний ШІ синтезує її, створюючи стислу, зв’язну та релевантну відповідь. Це не просто копіювання уривків з одного джерела. Ба більше, ШІ переосмислює та комбінує інформацію з кількох сторінок, щоб надати структурований підсумок. Відповіді можуть бути представлені у вигляді міні-статей, таблиць, списків або розгорнутих абзаців.

Хоча AI Overviews прагнуть надавати точну інформацію, Google визнає, що технологія швидко розвивається і відповіді ШІ можуть містити помилки.

Виклики для користувачів та творців контенту

Для користувачів AI Overviews в Україні — це зручність і економія часу. Для творців контенту — виклик, адже зростає ймовірність втрати переходів із пошуку. Це створює потребу адаптувати матеріали так, щоб вони залишались видимими і корисними у рамках AI Overviews.

Google активно розширює можливості функції: з’являється підтримка нових мов, покращуються алгоритми формування відповідей. У перспективі цей інструмент має стати ще глибше інтегрованим у пошукову систему, трансформуючи спосіб, у який люди шукають і споживають інформацію онлайн.

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