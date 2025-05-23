Ціни на iPhone злетять до $3,5 тис. через вимоги Трампа перенести виробництво в США

Президент США Дональд Трамп закликав Apple перенести виробництво iPhone до Сполучених Штатів, пригрозивши компанії митом у 25%, якщо пристрої і надалі виготовлятимуться в Індії або інших країнах.

Про це він заявив на своїй платформі Truth Social, пише CNN.

iPhone подорожчає утричі

– Я давно повідомив Тіму Куку, що очікую: iPhone, які продаються в США, мають виготовлятися саме тут, а не в Індії чи будь-де ще. Якщо це буде не так, Apple сплатить щонайменше 25% мита, – написав Трамп.

Експерти скептично ставляться до таких планів. Дан Айвз, керівник глобальних технологічних досліджень у Wedbush Securities, назвав цю ідею “фантастичною вигадкою”. За його словами, перенесення виробничого ланцюга з Азії до США зробить iPhone утричі дорожчим – близько $3 500 замість теперішніх $1 000.

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– Щоб відтворити таку виробничу екосистему в США, наприклад, створити фабрики у Західній Вірджинії та Нью-Джерсі, доведеться витратити десятки мільярдів. І тоді матимемо iPhone за $3 500, – сказав Айвз.

Аналітик також зазначив, що навіть часткове перенесення виробництва, лише 10%, обійдеться Apple у $30 млрд і займе щонайменше три роки.

iPhone виготовляються переважно в Китаї

Виробництво та складання смартфонів ще десятиліття тому було перенесене до Азії, тоді як американські компанії зосередились на розробці ПЗ та дизайну – більш прибуткових напрямах. Це дозволило Apple стати однією з найдорожчих компаній світу.

Близько 90% усіх iPhone виготовляються в Китаї, каже Айвз. Через тарифну політику Трампа акції Apple з моменту його інавгурації у січні втратили понад 14% вартості.

– Жодна компанія не постраждала від тарифної бурі так сильно, як Apple. Це економічний Армагеддон, особливо для техносектору, – додав він.

Чіпи для iPhone виробляють здебільшого в Тайвані, дисплеї – у Південній Кореї, інші компоненти та фінальна збірка – в Китаї.

Зараз iPhone уникнув найжорсткіших мит завдяки виключенню смартфонів з переліку товарів, на які накладені підвищені мита у зв’язку з торговельною війною з Китаєм. Утім, компанія все одно зіштовхується з 20% митом на китайські товари через роль Пекіна у торгівлі фентанілом.

iPhone виготовлятимуться і Індії

Генеральний директор Apple Тім Кук зазначив під час останнього звіту про прибутки, що більшість iPhone, які постачатимуться в США, тепер виготовлятимуться в Індії. За його словами, мита можуть збільшити витрати Apple на $900 млн лише за поточний квартал.

У лютому Apple оголосила про намір інвестувати $500 млрд у США протягом чотирьох років, щоб зменшити залежність від Китаю та уникнути тиску митної політики.

Apple також розширює виробництво в Індії та Бразилії. Та, за оцінкою Джина Манстера з Deepwater Asset Management, якщо мита перевищать 30%, компанії доведеться підвищити ціни.

– Якщо мито буде до 30%, Apple, ймовірно, візьме більшість витрат на себе. Але після цієї межі компанія почне перекладати їх на споживача, – сказав Манстер.

Це не перша спроба Трампа змусити великі компанії повернути виробництво на територію США. Подібні ініціативи були частиною його економічної програми під час першого президентського терміну.

Зараз Трамп прагне посилити тиск на американських гігантів, щоб створити нові робочі місця в межах Сполучених Штатів.

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