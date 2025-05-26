У Китаї на ринг випустили роботів – перевірили можливості ШІ в умовах двобою

У китайському місті Ханчжоу відбувся перший у світі турнір з боксу між гуманоїдними роботами. За словами організаторів, це не просто видовищна сутичка машин, а важливий крок до інтеграції штучного інтелекту в спортивні дисципліни.

Перший турнір з боксу між роботами

У турнірі взяли участь гуманоїдні роботи, створені китайськими компаніями, зокрема Unitree Robotics – одним із лідерів у галузі. Її роботи продемонстрували бойові навички у форматі сам на сам, а також у групових поєдинках.

Вони виконували прямі удари, хуки, бічні удари ногами та навіть обертальні удари в повітрі. Всі бої проходили в режимі реального часу: чотири команди операторів дистанційно керували роботами у серії турнірних поєдинків, пише Global Times.

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– Ці бої – приклад взаємодії людини з машиною. Роботи показують не лише силу, а й здатність адаптуватися до дій суперника, – розповів представник Unitree Robotics Чень Сіюнь.

Серед учасників турніру був і флагманський гуманоїд Unitree G1. Він має зріст 1,32 метра, вагу 35 кг і оснащений сучасною системою обчислень та контролю руху. Така конструкція дає йому перевагу в гнучкості та швидкості дій, особливо в умовах, складних для людини.

Перспективи для галузі та нові бої

Експерти вважають, що поєдинки роботів – це не лише розвага, а й випробування для систем ШІ, конструкцій і механіки руху. За словами ексдиректора інституту SenseTime Тяня Фена, ці бої стимулюють розвиток технологій сприйняття, координації та прийняття рішень, а також допомагають формувати нове покоління фахівців у галузі робототехніки.

Перед початком змагань усі роботи пройшли тестування: перевіряли їхню здатність до самобалансування, точність рухів і бойову готовність. Згодом організатори планують вдосконалювати правила та створювати ще легші й розумніші моделі для щоденного використання.

Подію організувала China Media Group у межах серії змагань World Robot Competition – Mecha Fighting Series.

У грудні в місті Шеньчжень відбудеться перший турнір за участю повнорозмірних гуманоїдних роботів. Його організовує місцева компанія EngineAI, яка прагне не лише показати технологічні досягнення, а й просунути впровадження роботів у різні сфери життя.

За даними Китайського інституту електроніки, до 2030 року ринок гуманоїдних роботів у КНР може досягти 870 млрд юанів (приблизно $120 млрд).

Фото: скриншот з трансляції

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