Meta та Anduril працюють над віртуальним бойовим шоломом для армії США

Американська корпорація Meta уклала угоду з оборонною компанією Anduril Industries Inc. для розробки інноваційних військових продуктів для збройних сил США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Meta створюватиме військові продукти на основі ШІ

Meta Platforms Inc. уклала партнерську угоду з оборонним підрядником Anduril Industries Inc. для створення нових продуктів для збройних сил США. Серед них – шолом із підтримкою штучного інтелекту та функціями віртуальної і доповненої реальності.

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Згідно з дописом у корпоративному блозі Anduril, компанії спільно працюють над “розробкою, виробництвом і впровадженням широкого спектра інтегрованих XR-продуктів, які надають військовослужбовцям розширене сприйняття навколишнього середовища і забезпечують інтуїтивне керування автономними платформами на полі бою”.

Один із таких продуктів – військовий шолом під назвою Eagle Eye (Орлине око), повідомляє видання Core Memory.

– Це саме те, про що всі завжди мріяли. Його називали по-різному: окуляри з Call of Duty (Поклик обов’язку), шолом із Halo (Ореол). Це старі ідеї, які лише нещодавно стали технічно реалістичними, – сказав співзасновник Anduril Палмер Лакі.

Лакі також є співзасновником компанії Oculus VR – виробника геймерських гарнітур, яку він продав Meta у 2014 році.

У листопаді Meta оновила свої правила щодо “допустимого використання” штучного інтелекту. Компанія дозволила використовувати свої великі мовні моделі оборонним підрядникам США, зокрема таким компаніям, як Lockheed Martin Corp., Booz Allen Hamilton Holding Corp. і Palantir Technologies Inc.

Це партнерство також знаменує несподіване возз’єднання генерального директора Meta Марка Цукерберга і Пальмера Лакі.

Лакі раніше заявляв, що його змусили піти з Meta після того, як він фінансував групу, яка створювала меми проти Гілларі Клінтон напередодні президентських виборів у США 2016 року.

Останніми роками політичні погляди самого Цукерберга помітно змістилися вправо.

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