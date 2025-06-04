TikTok допоможе артистам просувати музику через нову платформу

TikTok презентував нову аналітичну платформу TikTok for Artists, яка допоможе музикантам ефективніше просувати свою творчість і розвивати кар’єру.

В компанії зазначили, що новий інструмент став доступним після двомісячного тестування в окремих країнах.

Що таке TikTok for Artists

TikTok for Artists – це платформа, яка надає виконавцям, їхнім лейблам та менеджерам доступ до докладної статистики щодо музики та публікацій у TikTok. Серед ключових показників: кількість переглядів, публікацій із використанням треку, залученість авторів контенту та дані про аудиторію, зокрема вік, мову та стать підписників.

Зараз дивляться

Крім аналітики, сервіс пропонує покрокові інструкції з використання інструментів TikTok, а також додаткову підтримку й ресурси для роботи з платформою. Метою є покращення взаємодії артистів із фанами, посилення промокампаній та оптимізація створення контенту.

У межах запуску TikTok також представив нову функцію Pre-Release, яка дозволяє артистам просувати майбутні релізи безпосередньо на платформі. Користувачі зможуть зберігати анонсовані альбоми у своїх бібліотеках Spotify або Apple Music, щоб автоматично прослухати їх одразу після виходу.

Нова платформа – не конкурент для стримінгів

Запуск TikTok for Artists відбувається через вісім місяців після того, як компанія ByteDance припинила тестування музичного стримінгового сервісу TikTok Music. Тоді в компанії заявили, що зосередяться на зміцненні ролі TikTok як платформи для відкриття нової музики, а не конкуренції зі Spotify чи Apple Music.

На старті TikTok for Artists доступний у 27 країнах, зокрема в США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Австралії, Франції, Бразилії, Мексиці, Аргентині, Саудівській Аравії та інших. У компанії повідомили, що надалі сервіс стане доступним і в інших країнах.

Джерело : TechCrunch

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