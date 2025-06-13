DeepL готовий перекласти весь інтернет за 18 днів із чипами Nvidia

Німецький стартап DeepL заявив, що новітні чипи від Nvidia дадуть йому змогу перекласти весь інтернет лише за 18 днів. Раніше на це знадобилося б понад пів року, а точніше 194 дні.

DeepL готовий перекласти весь інтернет

DeepL – це технологічна компанія з Кельна, яка розробляє власні моделі штучного інтелекту та конкурує з такими гігантами, як Google Translate. Компанія активно впроваджує передові рішення у сфері машинного перекладу, а тепер ще й інфраструктуру для роботи з масштабними мовними моделями.

Нове досягнення буде можливим завдяки системі Nvidia DGX SuperPOD – одному з найпотужніших серверів на ринку. Кожен блок цієї системи містить 36 новітніх суперчипів Nvidia B200 Grace Blackwell. Саме такі обчислювальні ресурси необхідні для тренування та запуску великих мовних моделей, які розробляє DeepL.

Зараз дивляться

– Ідея полягає в тому, щоб надати нашим науковцям значно більше обчислювальної потужності для створення ще досконаліших моделей, – пояснив головний науковець DeepL Штефан Мескен.

За його словами, оновлена інфраструктура допоможе вдосконалити наявні продукти компанії, зокрема Clarify – новий інструмент, який задає користувачеві уточнювальні запитання для кращого розуміння контексту. Завдяки цьому переклади стають більш точними і природними.

Паралельно Nvidia намагається розширити коло своїх клієнтів, зосереджуючись не лише на технологічних гігантах, як-от Microsoft чи Amazon, а й на стартапах, які створюють продукти наступного покоління на базі штучного інтелекту.

Джерело : CNBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.