Компанія Трампа запустить віртуального оператора зв’язку – що відомо

Компанія Trump Organization запустить сервіс мобільного зв’язку Trump Mobile. Вона планує випустити смартфон американського виробництва T1 Phone вартістю $499.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Запуск віртуального оператора зв’язку компанією Трампа

Нове мобільне підприємство, про яке було оголошено у Trump Tower на Мангеттені, працюватиме з використанням мереж трьох основних американських операторів бездротового зв’язку, пише видання Reuters.

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– Деякі ключові деталі про підприємство, зокрема про партнера родини в бізнесі та фінансові умови їхньої ліцензійної угоди, не були одразу розкриті, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, Trump Mobile працюватиме за моделлю віртуального оператора (MVNO) з усіма трьома провідними компаніями на американському ринку стільникового зв’язку. Серед них – AT&T Inc., Verizon Communications та T-Mobile.

Як стверджується, абоненти зможуть користуватися послугами Trump Mobile за допомогою як T1 Phone, так й інших телефонів.

У повідомленні йдеться, що основний тариф сервісу називатиметься 47 Plan, а його вартість становитиме $47,45 на місяць.

Журналісти зазначили, що у США дотепер не було значної вітчизняної інфраструктури для виробництва смартфонів, попри силу американських технологічних брендів. Це пояснюється значною мірою через високу вартість робочої сили, складністю ланцюга постачання та залежністю від закордонних компонентів.

У травні 2025 року Трамп пригрозив компанії Apple, що запровадить мито щонайменше у 25%, які продають у США, але виробляють за межами Сполучених Штатів Америки. Проте поки Apple чи інші великі виробники смартфонів офіційно не погоджувалися на такі умови.

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