OpenAI отримає $200 млн від Пентагону на розробку військового ШІ

Компанія OpenAI уклала контракт із Міністерством оборони США на суму $200 млн для створення прототипів систем штучного інтелекту, які мають посилити національну безпеку. Про це йдеться в офіційному оголошенні Пентагону.

Угода OpenAI з Пентагоном – що відомо

Угоду укладено за спеціальною процедурою other transaction (нетиповий контракт). Згідно з умовами договору, OpenAI має розробити передові ШІ-рішення для використання як у бойових операціях, так і в масштабних системах оборонного управління.

– Підрядник створить прототипи передового штучного інтелекту для вирішення критичних викликів у сфері національної безпеки в бойових та організаційних доменах, – зазначено в повідомленні Пентагону.

Розробка відбуватиметься переважно у столичному регіоні США – Вашингтоні та передмісті. Завершити роботу планують до липня 2026 року. Зараз з бюджету на дослідження й розробки на 2025 рік уже виділено майже $2 млн.

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Хоча точні технічні деталі поки що не розкриваються, термін frontier AI в угоді вказує на використання найновіших моделей машинного навчання. Вони мають здатність обробляти великі обсяги даних, передбачати події та покращувати обізнаність в умовах конфліктів, пише Defence Blog.

З 2018 року Пентагон активно збільшує фінансування штучного інтелекту, роблячи ставку на швидше ухвалення рішень та підвищення ефективності на полі бою. Залучення OpenAI – частина ширшої стратегії, в межах якої оборонне відомство залучає провідні приватні компанії, що розробляють ШІ-рішення.