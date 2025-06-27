Українців захистять від спаму: Кабмін запровадив нові правила для операторів зв’язку

В Україні офіційно затверджено нові правила надання електронних комунікаційних послуг. Ці зміни покликані посилити захист абонентів від нав’язливої телефонної реклами та спам-дзвінків.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Нові правила надання електронних комунікаційних послуг

– Уряд затвердив нові правила надання електронних комунікаційних послуг, які захистять ваш особистий простір. Оператори отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, і мають упродовж кількох місяців їх технічно реалізувати, – йдеться в повідомленні.

Згідно з правилами, оператори зв’язку тепер матимуть можливість блокувати номери, з яких здійснюється масове надходження дзвінків без попередньої згоди абонента.

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Компанії, що планують здійснювати дзвінки клієнтам з метою просування послуг чи товарів, повинні будуть укласти відповідний договір з оператором зв’язку та використовувати лише ті номери, що зазначені в цьому договорі.

Користувачі отримають механізм для повідомлення свого оператора про спам-виклики, після чого номер спамера може бути заблокований.

Постачальники послуг зв’язку також отримали нові інструменти для обмеження підозрілих дзвінків ще до того, як вони надійдуть до абонента.

Користувачі матимуть доступ до повної інформації щодо своїх витрат через особистий кабінет. Це дозволить їм самостійно вимикати платні розважальні послуги та керувати іншими функціями безпосередньо.

У зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату

Важливим нововведенням є також те, що українцям, які перебувають у зоні бойових дій, не блокуватимуть SIM-картки через несплату. Більше того, під час першого входу в мережу таким абонентам буде надаватися безоплатний пакет зв’язку.

Також встановлено граничні ліміти на так званий “мінус” на рахунку, що має убезпечити абонентів від великих та неочікуваних боргів за отримані послуги.

Окрім того, нові правила регулюють питання якості надання інтернет-послуг. Відтепер у договорі на обслуговування має бути чітко прописана реальна швидкість доступу до інтернету.

У випадку, якщо фактична швидкість виявиться нижчою за заявлену, споживач матиме право подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), або звернутися до суду.

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що впровадження нових правил відбуватиметься поступово. Це надасть операторам достатньо часу для проведення необхідних технічних доопрацювань.

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