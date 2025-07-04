iPhone 17 – чого чекати і як Айфон 16 Pro Max змінив звичні рамки

Коли Apple щось нове викочує, це не просто “ну вийшов новий телефон”. iPhone 16 Pro Max не просто пошумів – він підірвав звичні рамки, задавши нову планку.

І тепер прийдешній iPhone 17 сприймається як щось сакральне, як технологічне одкровення, яке ось-ось змінить наш світ.

Поки що характеристики Iphone 17 тільки за чутками, але ми зібрали весь ексклюзив.

Зараз дивляться

Заціни iPhone 17

Коли буде 17 Iphone? Apple зазвичай тусить зі своїми новинками в другий тиждень вересня. Так що чекаємо що в iPhone 17 дата виходу десь 9 вересня 2025 року.

А купити Iphone 17 можна буде вже через тиждень-другий. Готуй кеш, адже Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Вінниця та Запоріжжя просто вибухнуть від попередніх замовлень.

Раніше Apple штампувала купу моделей, а тепер, схоже, вирішили бути чіткішими. Забудь про Plus, він уже не в тренді.

А ось Air – це щось новеньке, суперлегке і при цьому базово потужне. Ходять чутки, що він буде всього 5,5 мм завтовшки. Ти уяви, яка це унікальність?

Дизайн Айфон 17: нова обгортка для нової начинки

iPhone 17 – це не просто “пофарбували по-новому”. Це свіжий дизайн. Базові моделі стануть ще витонченішими та стильнішими.

Корпус все той же алюм зі склом ззаду, але грані будуть тоншими, а тримати його в руці – одне задоволення.

Кажуть, блок камер ззаду змінить форму, стане прямокутним і ляже горизонтально. Плюс додадуть сенсорну кнопку для камери та старий добрий Action Button.

A19 і міць: звір під капотом

iPhone 17 працюватиме на оновленому чипі A19. Це буст за продуктивністю та економією енергії, особливо для Apple Intelligence.

Думаю, буде 6-ядерний проц (2 потужних, 4 економічних), 5-ядерний графон з трасуванням променів (ігри будуть виглядати, як на консолі) і 16-ядерний нейропроцесор.

ОС, найімовірніше, буде iOS 26. А оперативки, кажуть, буде 8 Гб у базі, але, можливо, піднімуть до 12 Гб у Pro-версіях. Це означає, що телефон просто літатиме.

А ще там буде нова система охолодження з графітовими пластинами – прощавай, перегрів. Щодо пам’яті новенького нічого не планується, все також: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб.

Айфон 16 Про Макс: король на троні

У гонитві за інформацією про iPhone 17, не можна забувати, що Айфон 16 Про Макс – справжній топ. Якщо ти хочеш купити топовий смарт просто зараз – це твій варіант. Його вартість повністю виправдана.

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Чип A18 Pro: міць, яка не снилася конкурентам

Проц в iPhone 16 Pro Max просто розриває, конкуренти поруч не стояли – він грає у своїй власній лізі. Він використовує 3-нанометрову технологію, щоб бути швидшим і економнішим.

Ще є купа крутих штук для роботи зі штучним інтелектом, плюс мегашвидкий USB 3 і можливість знімати відео в професійному ProRes.

Дизайн: екран-гігант і титанова броня

Дисплей iPhone 16 Pro Max на 6,9 дюйма робить його реальним гігантом серед усіх айфонів.

Він створений з титану, що робить його неймовірно стійким до пошкоджень, і водночас він відчувається невагомим.

А скло з фішкою Ceramic Shield удвічі міцніше за звичайне, тож йому все одно на падіння.

Де шукати оригінальний iPhone 17 або iPhone 16 Про Макс

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Ну що, готовий купити iPhone 17 одразу, щойно він вийде, чи поки що насолодишся міццю Айфона 16 Про Макс?

Фото: Stylus

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