iPhone 17 – чого чекати і як Айфон 16 Pro Max змінив звичні рамки
Коли Apple щось нове викочує, це не просто “ну вийшов новий телефон”. iPhone 16 Pro Max не просто пошумів – він підірвав звичні рамки, задавши нову планку.
І тепер прийдешній iPhone 17 сприймається як щось сакральне, як технологічне одкровення, яке ось-ось змінить наш світ.
Поки що характеристики Iphone 17 тільки за чутками, але ми зібрали весь ексклюзив.
Заціни iPhone 17
Коли буде 17 Iphone? Apple зазвичай тусить зі своїми новинками в другий тиждень вересня. Так що чекаємо що в iPhone 17 дата виходу десь 9 вересня 2025 року.
А купити Iphone 17 можна буде вже через тиждень-другий. Готуй кеш, адже Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Вінниця та Запоріжжя просто вибухнуть від попередніх замовлень.
Раніше Apple штампувала купу моделей, а тепер, схоже, вирішили бути чіткішими. Забудь про Plus, він уже не в тренді.
А ось Air – це щось новеньке, суперлегке і при цьому базово потужне. Ходять чутки, що він буде всього 5,5 мм завтовшки. Ти уяви, яка це унікальність?
Дизайн Айфон 17: нова обгортка для нової начинки
iPhone 17 – це не просто “пофарбували по-новому”. Це свіжий дизайн. Базові моделі стануть ще витонченішими та стильнішими.
Корпус все той же алюм зі склом ззаду, але грані будуть тоншими, а тримати його в руці – одне задоволення.
Кажуть, блок камер ззаду змінить форму, стане прямокутним і ляже горизонтально. Плюс додадуть сенсорну кнопку для камери та старий добрий Action Button.
A19 і міць: звір під капотом
iPhone 17 працюватиме на оновленому чипі A19. Це буст за продуктивністю та економією енергії, особливо для Apple Intelligence.
Думаю, буде 6-ядерний проц (2 потужних, 4 економічних), 5-ядерний графон з трасуванням променів (ігри будуть виглядати, як на консолі) і 16-ядерний нейропроцесор.
ОС, найімовірніше, буде iOS 26. А оперативки, кажуть, буде 8 Гб у базі, але, можливо, піднімуть до 12 Гб у Pro-версіях. Це означає, що телефон просто літатиме.
А ще там буде нова система охолодження з графітовими пластинами – прощавай, перегрів. Щодо пам’яті новенького нічого не планується, все також: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб.
Айфон 16 Про Макс: король на троні
У гонитві за інформацією про iPhone 17, не можна забувати, що Айфон 16 Про Макс – справжній топ. Якщо ти хочеш купити топовий смарт просто зараз – це твій варіант. Його вартість повністю виправдана.
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Чип A18 Pro: міць, яка не снилася конкурентам
Проц в iPhone 16 Pro Max просто розриває, конкуренти поруч не стояли – він грає у своїй власній лізі. Він використовує 3-нанометрову технологію, щоб бути швидшим і економнішим.
Ще є купа крутих штук для роботи зі штучним інтелектом, плюс мегашвидкий USB 3 і можливість знімати відео в професійному ProRes.
Дизайн: екран-гігант і титанова броня
Дисплей iPhone 16 Pro Max на 6,9 дюйма робить його реальним гігантом серед усіх айфонів.
Він створений з титану, що робить його неймовірно стійким до пошкоджень, і водночас він відчувається невагомим.
А скло з фішкою Ceramic Shield удвічі міцніше за звичайне, тож йому все одно на падіння.
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Фото: Stylus