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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

TikTok готує нову версію застосунку для США перед очікуваним продажем – ЗМІ

TikTok для музикантів
Фото: Unsplash

TikTok працює над новою версією мобільного застосунку для користувачів у Сполучених Штатах на тлі підготовки до можливого продажу сервісу групі інвесторів зі США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на видання The Information.

TikTok створює мобільний застосунок для американців

Цей крок збігається з заявою президента США Дональда Трампа, який у п’ятницю повідомив, що планує розпочати переговори з Китаєм у понеділок або вівторок щодо потенційної угоди з TikTok.

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За його словами, Сполучені Штати “фактично” вже мають угоду щодо продажу популярного сервісу коротких відео.

Як пише The Information з посиланням на джерела, компанія TikTok планує запустити нову версію застосунку в американських App Store 5 вересня.

У червні Трамп подовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance має позбутися своїх американських активів, пов’язаних із TikTok.

У повідомленні також зазначається, що користувачам TikTok у США доведеться завантажити нову версію застосунку, аби продовжити користування сервісом.

Поточна версія залишатиметься функціональною до березня 2026 року. Ці строки можуть змінитися.

Компанія TikTok поки не надала офіційного коментаря у відповідь на запит Reuters.

Раніше TikTok уже обговорював варіант відділення своєї американської частини в нову компанію, яка мала б бути у власності та під керівництвом інвесторів зі США.

Однак цей процес було призупинено після того, як Китай заявив, що не погодиться на таку угоду через жорсткі торговельні заяви Трампа, зокрема щодо нових мит на китайські товари.

Трамп додав, що США, найімовірніше, доведеться отримати згоду Китаю на цю угоду.

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