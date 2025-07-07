Що лишається після вибуху зорі: перше фото подвійної детонації

Вперше в історії вчені отримали детальне зображення залишків зорі, яке підтверджує рідкісний тип вибуху – подвійну детонацію білого карлика.

На фото видно дві тонкі оболонки з іонізованого кальцію. Це прямий доказ того, що зоря зруйнувалась не одним, а двома послідовними вибухами.

Про відкриття повідомили вчені з Австралії та Європи в журналі Nature Astronomy.

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Що показали астрономи – фото з місця вибуху

300 років тому в іншій галактиці – Великій Магеллановій Хмарі – вибухнула зоря. Це був білий карлик – дуже щільна й стара зірка, яка вже завершила своє життя й перетворилася на компактну жарину масою, приблизно як у Сонця.

Вибух був не одинарним, а складався з двох послідовних детонацій – спершу поверхневої, потім у ядрі. Саму зорю знищено повністю, але залишки її речовини й дотепер рухаються космосом, і саме вони стали об’єктом спостережень. Фото вдалося зробити за допомогою Дуже великого телескопа (Very Large Telescope) в Чилі, що оснащений спектрографом MUSE.

– Ці дві оболонки кальцію – сліди вибухів. Вони дозволяють нам відтворити, як усе сталося, – каже автор дослідження Пріям Дас з Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі.

Подібні вибухи астрономи називають надновими. Це останній спалах зорі – настільки яскравий, що може засвітити на мить сильніше за всю галактику. Наднові – це повне руйнування зорі з викидом її речовини в космос.

Описаний випадок належить до наднових типу Ia. Саме їх використовують для вимірювання відстаней у Всесвіті, а також вони дають початок новим хімічним елементам.

Що залишає по собі зірка

Дві чіткі оболонки з кальцію, що утворилися під час подвійної детонації, мають різне походження. Одна з них – наслідок руйнації гелієвої оболонки зорі, інша лишилася від вибуху її ядра. Між ними зафіксовано шар сірки. Усі ці речовини з часом змішуються з міжзоряним простором.

– Ми бачимо, як у смерті зорі народжуються нові елементи. Саме так з’являються кальцій, сірка, залізо – те, з чого складаються планети й навіть ми з вами, — пояснює астрофізик Іво Зайтенцаль.

До цього моменту астрономи лише припускали, що подвійна детонація є реальною. Тепер, завдяки знімкам кальцієвих оболонок, отримано перший прямий доказ, що такий процес дійсно відбувається в космосі.

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