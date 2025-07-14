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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Вражає цілі на землі та в повітрі: ЗСУ отримали новий бойовий модуль Хижак

Модуль Хижак Міноборони
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України оголосило про кодифікацію та допуск до експлуатації в Збройних силах України нового дистанційно керованого бойового модуля Хижак.

Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Дистанційно керований бойовий модуль Хижак: що відомо

Бойовий модуль Хижак – це чергова розробка вітчизняних виробників.

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Оснащений кулеметами калібру 7.62 мм та встановлений на стаціонарних позиціях або мобільних платформах, він може споряджатися боєприпасами радянського зразка або стандарту НАТО.

Крім того, дистанційно керований модуль Хижак здатний вражати цілі на землі чи у повітрі. Завдяки стабілізації платформи, він дає змогу вести вогонь високої точності навіть під час руху.

Міноборони України продовжує впроваджувати інноваційні рішення, спрямовані на модернізацію військової техніки та ефективність військових операцій Збройних сил у війні проти РФ.

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Джерело: Міноборони

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