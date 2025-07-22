Працівники NASA протестують через скорочення бюджету та попереджають про загрози

Близько 300 науковців та співробітників NASA підписали публічне звернення, у якому розкритикували різке скорочення фінансування космічного агентства, скасування грантів і спроби змінити систему контролю за безпекою.

На думку учасників акції протесту, це підриває ключові місії NASA, ставить під загрозу життя астронавтів і веде до втрати лідерства США в космічній галузі.

Документ спрямований до нового виконувача обов’язків голови NASA Шона Даффі – ексконгресмена і соратника Дональда Трампа. Серед підписантів – щонайменше 55 чинних працівників агентства.

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Про що попереджають активісти NASA

У листі йдеться, що за останні пів року в NASA відбулися “швидкі й марнотратні зміни”, які “спричинили катастрофічні наслідки для персоналу” та поставили під загрозу наукову діяльність.

Найбільше побоювань викликає зміна системи Technical Authority – механізму незалежного контролю за безпекою, запровадженого після катастрофи шатла Columbia у 2003 році. Його хочуть зробити “ефективнішим”, але вчені застерігають, що це може позбавити працівників можливості вчасно повідомляти про ризики.

Також NASA вже почало згортати окремі проєкти та закривати лабораторії, навіть попри те, що Конгрес планує продовжити їхнє фінансування. За даними внутрішньої комунікації, понад 3 тис. працівників вже подали заяви на звільнення, а частина обладнання виводиться з експлуатації.

У листі йдеться про “безсистемні скорочення”, які призводять до “постійної втрати можливостей США як у космосі, так і на Землі”. Також згадано про згортання міжнародних проєктів, зокрема Lunar Gateway, і розрив контрактів із приватними партнерами.

Крім того, працівники NASA критикують скасування ініціатив з різноманіття та інклюзії. На їхню думку, такі програми були важливі не лише для атмосфери в колективі, а й для якості наукової роботи.

Джерело : CNN

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