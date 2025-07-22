Працює як фальш-ціль та розвідник: ГУР проаналізував складові російського БпЛА

Фахівці ГУР МО України проаналізували складові нового російського дрона, який виконує функції розвідника і фальш-цілі, та виявили, що майже усі компоненти БпЛА вироблені у Китаї.

Російські дрони з китайськими складовими: що відомо

За даними ГУР, БпЛА може нести бойову частину вагою до 15 кг, він має фюзеляж у формі дельта-крила, схожий на Shahed-136 (Герань-2), але значно менший за розмірами.

Усі основні складові – з Китаю. Польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто – від однієї китайської компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА.

Зараз дивляться

Цікаво, що у жовтні 2022 року компанія офіційно оголосила про заборону постачання своєї продукції до України та РФ.

Проте вже у 2023 році Росія презентувала БпЛА вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився виробом з Китаю, причому доступним на Aliexpress.

Експерти зазначають, що БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x.

Пристрій дає змогу взаємодіяти не лише з наземною станцією, а й з іншими апаратами, що суттєво підвищує ефективність ведення розвідки.

Крім того, чимало компонентів вже використовувалися у попередніх моделях, як-от Гербера, Пародія, Shahed-136 та універсальних модулях керування авіабомбами.

ГУР продовжує досліджувати технологічні новинки ворога, призначені для військових цілей.

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.