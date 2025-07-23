Гранатометники отримали сучасні лазерні тренажери – Міноборони
Міністерство оборони України офіційно дозволило застосування вітчизняної системи лазерних тренажерів для підготовки гранатометників.
Нова система лазерних тренажерів: що відомо
Нова система тренажерів дозволяє відпрацьовувати повний цикл підготовки — від прицілювання до пострілу без застосування бойових боєприпасів.
Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера відповідає дистанції ведення вогню з РПГ-7.
Крім того, він сумісний з іншими навчальними системами, що забезпечує можливість інтеграції в багаторівневі тренувальні комплекси. Це значно підвищує ефективність навчання бійців ЗСУ.
Гнучкість і мобільність — ключові фактори ведення бою
Повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, кардинально змінила характер сучасного бою.
Сьогодні успішні операції ЗСУ на фронті — це результат прицільного застосування артилерії.
Завдяки сучасним системам управління вогнем, навіть обмежена кількість снарядів може призвести до руйнівного ефекту.
Зокрема, координація між артилеристами, аеророзвідкою та піхотою дозволяє проводити контрудари, знищуючи техніку й особовий склад ворога з мінімальними втратами.