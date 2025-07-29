Марина Мелехова, редактор стрічки
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Перше застосування FPV-дронів у відкритому морі: ГУР показало відео унікальної операції
Спецпризначенці Головного управління розвідки показали відео, як вперше застосували FPV-дрони у відкритому морі.
Українські розвідники вперше застосували FPV-дрони у відкритому морі: деталі
Ще два роки тому про морські дрони майже ніхто не чув, однак Україна стала першопрохідцем у розробці й бойовому використанні безпілотників.
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Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу Raven Group у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі.
Джерело: ГУР
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