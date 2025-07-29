ШІ у Дії обробляє понад половину звернень: чи замінить він людей

Понад 52% звернень до служби підтримки Дії були оброблені автоматично за допомогою ШІ-консультанта, вбудованого у червні цього року в чатботи Telegram, Viber та Messenger.

Йдеться про більше ніж 27 тис. запитів, які раніше потребували відповіді оператора.

Ще один інструмент – внутрішній ШІ-асистент – допоміг сформулювати відповіді на 16% звернень, що надходили безпосередньо до операторів.

Зараз дивляться

Обидва продукти побудовані на базі моделі ChatGPT, адаптованої до внутрішніх процесів і стилістики Дії, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для видання Vector.

Як працюють ШІ-інструменти в Дії

ШІ-консультант, який почав працювати в червні, розпізнає до 45 найпопулярніших послуг, на які припадає близько 65% усіх запитів користувачів.

Він враховує попередній контекст діалогу, розрізняє кілька тем у межах одного запиту, а в разі складнощів передає звернення оператору. В окремі тижні частка відповідей, згенерована ШІ-консультантом, зростала до 72%.

Інший інструмент – ШІ-асистент – використовується всередині команди підтримки. Він готує чернетку відповіді на основі тексту звернення. За травень його використали майже 8 тис. разів.

В обох випадках за якість відповідей відповідають колишні оператори, які перейшли в ролі тренерів і prompt-інженерів.

Чи замінить ШІ людей у Дії

Попри автоматизацію, у Мінцифрі заявляють про зростання ролі працівників. Частина команди підтримки отримує нові функції в межах роботи з ШІ, інші – переходять у суміжні напрями. Загалом понад 100 людей, які починали операторами, змінили посади – від керівників груп до розробників.

За словами Михайла Федорова, головна мета автоматизації – делегувати рутинні завдання ШІ, а працівників зосередити на нестандартних або складних кейсах. За його словами, 80% звернень до підтримки – це типові запити з відповідями, які вже є в базі знань.

У 2025 році Мінцифра планує впровадити повноцінну інтеграцію ШІ в усі процеси Дії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.