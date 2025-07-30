ChatGPT запускає режим навчання для відповідального використання ШІ в освіті

Компанія OpenAI анонсувала запуск нового режиму навчання у ChatGPT, щоб заохотити академічну доброчесність і запобігти зловживанню штучним інтелектом у навчальних закладах.

ChatGPT запускає режим навчання: що відомо

Як повідомляє The Guardian функція, доступна через панель інструментів чатбота, спрямована на те, щоб проводити студентів через складні теми покроково, подібно до традиційного навчального заняття.

Наприклад, при запиті щодо теореми Байєса, ChatGPT уточнює рівень підготовки користувача та його цілі, перш ніж розпочати пояснення.

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Цей крок став відповіддю на зростання випадків академічного шахрайства, пов’язаного з використанням ШІ.

Зловживання ШІ у вишах

За даними опитування The Guardian, у навчальних закладах Великої Британії у 2023-2024 роках було виявлено майже 7000 підтверджених випадків зловживання ШІ – це 5,1 на кожні 1000 студентів.

Для порівняння, у 2022-2023 роках цей показник становив лише 1,6.

За інформацією OpenAI, понад третина американських студентів користуються ChatGPT, і близько чверті запитів пов’язані з навчанням, підготовкою до іспитів або виконанням домашніх завдань.

Компанія наголошує, що новий режим не створений для того, щоб автоматично генерувати готові есе чи відповіді на тести.

Замість цього, він стимулює глибше розуміння матеріалу. Водночас користувачі, які ігнорують режим навчання, все ще можуть отримати прямі відповіді, що зберігає ризики недобросовісного використання.

Джейна Девані, керівниця міжнародного освітнього напряму OpenAI, наголосила, що новий функціонал – це спроба зробити ChatGPT союзником у процесі навчання.

– Ми точно не вважаємо, що ці інструменти слід використовувати неправильно, і це один крок до цього, – заявила вона.

Девані також відзначила потребу ширшої дискусії в академічному середовищі щодо адаптації систем оцінювання і встановлення чітких меж відповідального використання ШІ в освіті.

Режим навчання, офіційно позначений як навчання та репетиторство, виявився особливо корисним для підготовки до іспитів, розбору домашніх завдань та засвоєння нових тем.

Зокрема, користувачі можуть також завантажувати зображення. Наприклад, екзаменаційні матеріали для отримання допомоги.

В OpenAI повідомили, що режим був створений за участі освітян, науковців та педагогічних експертів, однак попередили про можливість помилок або непослідовних відповідей у процесі роботи.

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