У додатку Дія тимчасово недоступні дві ключові послуги для водіїв

Заміна технічного паспорта та перереєстрація транспортного засобу через мобільний додаток Дія тимчасово не працює.

Тимчасово не працюють дві послуги у додатку Дія

Як повідомили у команді застосунку Дія, зараз вже триває робота разом з головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, щоб відновити повноцінне надання цих двох послуг для водіїв.

У застосунку Дія наразі доступні дві ключові послуги для водіїв:

Зараз дивляться

Заміна чи відновлення водійського посвідчення.

Ця послуга дозволяє замінити або відновити посвідчення водія без необхідності відвідувати сервісний центр. Вона доступна через електронний кабінет водія або застосунок Дія.

Призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.

Ця функція дає можливість власнику транспортного засобу призначити іншій особі право користування його автомобілем на певний період. Послуга доступна через застосунок Дія або електронний кабінет водія.

У команді мобільного застосунку Дія запевнили, що окремо повідомлять користувачів про відновлення роботи двох важливих сервісів для водіїв.

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