США встановлять ядерний реактор на Місяці – запуск планують до 2030 року

У США вирішили прискорити розробку ядерного реактора для Місяця. Відповідну директиву підписав в.о. голови NASA Шон Даффі. Він також обіймає посаду міністра транспорту в адміністрації Дональда Трампа.

Нове завдання передбачає запуск реактора потужністю 100 кіловат до кінця 2029 року. Це перше велике рішення Даффі на посаді тимчасового керівника NASA.

Навіщо NASA будуватиме на Місяці ядерний реактор

На Місяці одна доба триває близько чотирьох тижнів – половину цього часу на супутнику Землі панує темрява. У таких умовах сонячні панелі не можуть забезпечити базу енергією. Саме тому NASA хоче поставити там реактор, який дасть змогу довго залишатися на Місяці.

Зараз дивляться

Це буде корисно і для майбутніх місій на Марс, і для створення постійної місячної бази. Раніше NASA вже фінансувало розробку менших реакторів – на 40 кіловат. Тепер хочуть побудувати значно потужнішу установку.

Протистояння планам Китаю та Росії

У директиві NASA згадується, що Китай і Росія планують запустити власний реактор на Місяці до середини 2030-х років. Якщо їм це вдасться першими, вони можуть оголосити про “зону заборони доступу”. Це, на думку американських посадовців, обмежить дії США в космосі.

– Потрібно рухатись швидко. Це важливо для нашої національної безпеки та майбутньої космічної економіки, – зазначив Даффі в офіційному документі.

NASA має призначити відповідального за проєкт протягом 30 днів, а вже за 60 днів – оголосити конкурс на розробку реактора серед приватних компаній.

Крім того, агентство хоче прискорити заміну Міжнародної космічної станції, яка завершить роботу до 2030 року. NASA планує укласти щонайменше два відповідні контракти вже найближчими місяцями. Серед потенційних партнерів – Axiom Space, Vast та Blue Origin.

Джерело : Politico, NYT

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