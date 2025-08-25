Мозковий імплант навчився “читати” внутрішню мову людини – дослідження

Головне У дослідженні взяли участь четверо пацієнтів з БАС та наслідками інсульту.

Дослідники зі Стенфорда розробили мозковий імплант, який навчився розпізнавати внутрішню мову людини – слова й речення, які ми вимовляємо не вголос.

Розробка може стати проривом для людей, які через хвороби чи травми втратили здатність говорити. Дослідження опубліковане у журналі Cell.

Як працює імплант

Пристрій зчитує нейронні сигнали з моторної кори – частини мозку, що відповідає за рухи та мовлення. Коли учасники експерименту подумки вимовляли слова, імплант передавав сигнали на комп’ютер, де алгоритми штучного інтелекту перетворювали їх на текст.

У випробуваннях взяли участь четверо пацієнтів із бічним аміотрофічним склерозом та наслідками інсульту. Попри тяжкі порушення мовлення, система змогла відтворювати цілі речення з великого словника у 125 тисяч слів.

Точність у різних випадках сягала понад 70%. Пацієнти зазначили, що це набагато легше й зручніше, ніж намагатися вимовляти слова вголос.

Приватність під контролем

Одне з головних питань – чи може імплант випадково “читати” думки, які людина не хотіла б озвучувати. Дослідники перевірили це у завданнях на рахування й пам’ять і справді змогли частково розпізнати внутрішню мову.

Щоб уникнути таких ситуацій, вони створили систему захисту: інтерфейс активується лише після кодового слова, яке користувач подумки промовляє. У тестах цей механізм показав майже 99% точності.

До слова, мозкові імпланти можуть позбавити й проблем з ментальним станом. Так, у США чоловік, який понад 30 років страждав від тяжкої депресії, уперше відчув радість завдяки нейроімпланту, який стимулював різні ділянки мозку.

