У четвер, 4 вересня, у роботі сервісів Google стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з пошуковою системою, а також повідомляють, що у них не працюють YouTube, Gmail, Google Maps та Google Drive.

Збій в Google 4 вересня 2025

Про збій в Google свідчать дані із сервісу Downdetector. Масові скарги на роботу сервісу почали надходити приблизно о 10:00. Більшість користувачів вказують на проблеми з пошуком, а деякі не можуть увійти в свій обліковий запис.

Збій в Google 4 вересня торкнувся США, Туреччину, Болгарію, Грецію, велику частину південно-східної Європи, а також деякі райони України, Росії та Західної Європи.

Компанія Google коментарів щодо масштабного збою своїх сервісів поки не надавала.

Напередодні у всьому світі стався збій у роботі ChatGPT. Користувачі стикнулися з мережевими помилками як на вебсайті, так і в мобільному застосунку чат-бота.

