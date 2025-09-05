Студія Paramount оголосила про початок роботи над повнометражним художнім фільмом за мотивами культової відеогри Call of Duty.

Партнером у створенні стане компанія Activision, яка володіє франшизою.

Call of Duty – екранізація від Paramount

Очільник студії Девід Еллісон, який сам багато років грає у Call of Duty, підкреслив, що для нього це здійснення мрії.

– Від перших кампаній союзників у класичному Call of Duty до Modern Warfare і Black Ops я провів безліч годин у цій грі. Бути обраними для того, щоб перенести її у кіно – велика честь і відповідальність, – зазначив він.

Президент Activision Роб Костіч наголосив, що мета студій – зберегти дух ігор та розширити його у форматі кіно.

– Call of Duty завжди об’єднувала людей завдяки неймовірному екшену та захопливим історіям. Разом із Paramount ми плануємо перенести цю енергію на великий екран, створивши блокбастер, який полюблять як давні шанувальники, так і нова аудиторія, – заявив Костіч.

Call of Duty – світовий феномен

Call of Duty відома як серія шутерів від першої особи з масштабними місіями та ефектом присутності. Спершу вона відтворювала бої Другої світової, а далі зверталася до Холодної війни, боротьби з тероризмом, гіпотетичної Третьої світової та навіть космічних баталій.

Сьогодні це одна з найуспішніших франшиз в історії індустрії – у світі продано понад пів мільярда копій, а у США вона 16 років поспіль залишається №1 за продажами.

Це не перша спроба екранізації. У 2018 році Activision Blizzard Studios планувала створити фільм під керівництвом режисера Стефано Солліми, однак тоді проєкт не відбувся.

Фото: скриншот з гри

Джерело : Deadline

