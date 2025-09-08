В Україні запустили першу державну онлайн-платформу, яка поєднує всі ключові AI-проєкти, корисні документи, актуальні новини та можливості у сфері штучного інтелекту.

Тепер бізнес, державні організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери можуть напряму долучитися до АІ-трансформації України.

Державний сайт зі штучного інтелекту

Україна має на меті увійти до трійки держав світу за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту до 2030 року. Про це заявив Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації.

– Ми продовжуємо працювати над українською LLM, уже запустили Дія.АІ у відкрите бета-тестування та формуємо національну стратегію з розвитку ШІ. Сайт про штучний інтелект стане єдиною точкою доступу, де громадяни, бізнес, громадські організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери зможуть отримувати актуальну інформацію про державні ініціативи у сфері AI та долучатися до них, – зазначив Борняков.

На сайті будуть розміщені актуальні рекомендації, корисні інструменти та практичні гайди з використання ШІ в різних сферах.

У громадян буде змога долучитися до провідного комітету із ШІ при Мінцифри, зокрема взяти участь у формуванні стратегії із ШІ до 2030 року, ознайомитися з компаніями, що долучилися до регулювання ШІ, та дізнатися про АІ-ком’юніті в Україні. Окрім цього, платформа дає можливості для стартапів.

– Завдяки проєкту SandBox компанії зможуть у безпечному середовищі протестувати на відповідність міжнародним стандартам свої ШІ-рішення та отримати підтримку від держави в різних сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech. Натомість дізнатися про АІ-продукти першого в Україні WINWIN AI CoE — Центру передового досвіду з розробки й інтеграції ШІ. Познайомитися з візіонерами та найсильнішими командами у сфері АІ, – пояснили в Мінцифри.

Щоб відкрити для себе нові можливості штучного інтелекту, переходьте за посиланням.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

