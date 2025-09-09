У вівторок, 9 вересня, компанія Apple офіційно представила нову лінійку смартфонів iPhone 17 – базову модель, версії Pro та ультратонкий iPhone Air.

Гаджети отримали оновлений дизайн та значні поліпшення в продуктивності. Детальніше про характеристики і ціни на iPhone 17 – далі у матеріалі.

iPhone 17: характеристики

Базова модель отримала оновлений дисплей з частотою 120 Гц. У смартфон додали функцію Always On (Завжди увімкнений екран), розширений базовий обсяг пам’яті до 256 ГБ і камеру з роздільною здатністю 48 МП.

iPhone 17 оснащений збільшеним екраном діагоналлю 6,3 дюйма, що забезпечує пікову яскравість на рівні 3000 ніт. На пристрої закріплено вдосконалене захисне скло Ceramic Shield 2, що має втричі більшу стійкість до появи подряпин у порівнянні з попереднім поколінням.

Новинка отримала новий процесор A19 та вдосконалену систему зарядки: до 50% ємності батареї можна заповнити всього за 20 хвилин. Окрім цього, смартфон працює на вісім годин довше у порівнянні з минулим поколінням.

Окрема увага приділена системі камер: смартфон дозволяє знімати як в горизонтальному, так і вертикальному положенні без необхідності повертати пристрій. У iPhone 17 дві камери: ширококутна з роздільною здатністю 48 МП і стандартна камера на 12 МП. Також гаджет отримав телеоб’єктив.

Користувачам запропоновано п’ять кольорів iPhone 17: лавандовий, блакиткий, чорний, білий і шавлієвий.

iPhone 17 Air – найтонший смартфон Apple

iPhone 17 Air став найтоншим смартфоном Apple за всю історію – всього 5,6 мм. Дисплей пристрою – 6,5 дюйма, підтримує ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц, Always-On Display і пікову яскравість до 3000 ніт.

Корпус виконаний з титану, а новий Ceramic Shield з нанокристалами забезпечив триразовий захист від подряпин.

iPhone 17 Air оснащений модемом C1X, який удвічі швидший за попередника і споживає на 30% менше енергії. Смартфон підтримує тільки eSIM.

iPhone Air отримав інноваційну систему Fusion з 48-МП камерами і фронтальною камерою Center Stage з поліпшеною стабілізацією відео і подвійною зйомкою.

iPhone 17 Pro та Pro Max

Моделі iPhone 17 Pro та Pro Max отримали алюмінієвий корпус з високопродуктивними антенами і новою системою охолодження. Заднє скло захищене Ceramic Shield і стало вчетверо стійкішим до тріщин. Пристрої оснащені процесором A19 Pro.

iPhone 17 Pro отримав три 48-МП камери Fusion на задній панелі та фронтальну 18-МП з технологією Center Stage. Модель підтримує 1x, 2x, 4x і 8x телеоб’єктив, а цифровий зум сягає 40x для фото.

Для відео доступна підтримка Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, а також нові функції професійного знімання, включно з ProRes RAW і синхронізацією камер Genlock.

iPhone 17 Pro Max отримав рекордний час автономної роботи серед iPhone – до 39 годин відтворення відео. Новинки доступні в трьох кольорах: сріблястому, синьому і помаранчевому.

Вартість нових iPhone 17

iPhone 17 – від $799;

iPhone Air – від $999;

iPhone 17 Pro – $1 099;

iPhone 17 Pro Max – $1 199.

Для iPhone 17 Pro Max доступний варіант з 2 ТБ пам’яті. Попередні замовлення смартфонів стартують у п’ятницю, 12 вересня. Офіційно iPhone 17 надійдуть у продаж 19 вересня.

