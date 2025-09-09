Вже сьогодні, 9 вересня, відбудеться осіння презентація Apple 2025. На заході, як очікується, компанія представить лінійку смартфонів iPhone 17, нові моделі Apple Watch та AirPods.

Презентація Apple 9 вересня: де дивитися

Презентація новинок Apple розпочнеться о 20:00 за київським часом. Онлайн-трансляція буде доступна:

Гасло цьогорічної осінньої презентації Apple – Приголомшливий (Awe dropping). Подія традиційно відбудеться в театрі імені Стіва Джобса в штаб-квартирі Apple в Купертіно, штат Каліфорнія.

Що покажуть на презентації Apple 9 вересня

У мережі вже активно обговорюють гаджети, які Apple може представити на осінній презентації.

Найбільш очікуваною новинкою є ультратонкий iPhone 17 Air. За даними інсайдерів, смартфон буде оснащений 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм, модемом Apple C1 і однооб’єктивною задньою камерою.

Він отримає товщину всього 5,5 мм – це на 2,3 мм тонше за iPhone 16. iPhone 17 Air може стати найтоншим і найлегшим смартфоном від Apple на сьогоднішній день.

Two More iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max Rumors Drop Before Apple Event https://t.co/vQep2cCKaL pic.twitter.com/4Dq7dVyFnc — MacRumors.com (@MacRumors) September 8, 2025

Смартфон буде представлений разом зі стандартними моделями iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Очікується, що моделі iPhone 17 Pro матимуть нову, більш міцну конструкцію з алюмінієвою рамою, а також перероблений модуль задньої камери у формі планки. Всі моделі iPhone 17 отримають оновлені чипи A19 або A19 Pro, а ProMotion може стати стандартом для всієї лінійки.

Final iPhone 17 Pro Rumors: Orange and Blue, Vapor Chamber, and More https://t.co/fPufTfuZV6 pic.twitter.com/o8o3rubzQ8 — MacRumors.com (@MacRumors) September 9, 2025

Окрім смартфонів, Apple також може представити Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 і Apple Watch SE 3. Тож компанія вперше за три роки оновить всі моделі Apple Watch одночасно.

Серед інших очікуваних новинок – AirPods Pro 3 з оновленим дизайном, новий HomePod mini та оновлена Apple TV 4K. За чутками, AirPods можуть бути оснащені функцією перекладу в режимі реального часу, що дозволить Apple наздогнати свого конкурента Google, який ще кілька років тому додав функцію перекладу до своїх навушників Pixel Buds.

Також Apple може оголосити дати виходу iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та іншого свого майбутнього програмного забезпечення.

