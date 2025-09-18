Італія стала першою країною Європейського Союзу, яка запровадила комплексне законодавство про штучний інтелект, узгоджене з новим AI Act ЄС. Парламент схвалив закон, ініційований урядом Джорджії Мелоні.

Принципи та сфери застосування закону

Документ закріплює використання ШІ на основі принципів безпеки, прозорості та орієнтації на людину, водночас підтримуючи інновації, захист даних і кібербезпеку.

Нові правила охоплюють медицину, працю, державне управління, правосуддя, освіту та спорт.

Ключові вимоги:

відстежуваність та контроль людини над рішеннями ШІ;

доступ до систем ШІ дітям до 14 років лише за згодою батьків;

збереження права пацієнтів бути поінформованими, а за лікарями – фінальне рішення у діагностиці та лікуванні;

обов’язок роботодавців – інформувати працівників про використання ШІ.

– Цей закон повертає інновації у межі суспільного інтересу, спрямовуючи штучний інтелект на розвиток, права та повний захист громадян, – заявив заступник міністра цифрової трансформації Алессіо Бутті.

Нові правила та санкції

Закон передбачає кримінальну відповідальність за незаконне поширення контенту, створеного ШІ, зокрема дипфейків. Якщо вони завдали шкоди, винні можуть отримати від 1 до 5 років ув’язнення.

Також передбачено суворіші покарання за використання ШІ при крадіжці особистих даних та шахрайстві.

У сфері авторського права захист поширюється на твори, створені з використанням ШІ, але лише за умови наявності інтелектуальної праці.

Водночас текстовий і дата-майнінг дозволені лише для відкритих матеріалів або наукових досліджень в авторизованих установах.

Хто забезпечить дотримання закону

Контроль за розвитком технологій отримали Агентство з цифрових технологій Італії та Національне агентство з кібербезпеки, а фінансові регулятори – Банк Італії та Consob – зберегли свої повноваження.

Закон також відкриває доступ до €1 млрд з державного венчурного фонду для інвестицій у компанії, що працюють у сферах ШІ, кібербезпеки, квантових технологій і телекомунікацій.

Водночас критики вважають цю суму мізерною порівняно з міжнародними програмами.

Нагадаємо, тижнем раніше у Швеції уклали першу у світі ліцензійну угоду про використання музики, створеної штучним інтелектом. Її підписало товариство авторських прав STIM зі стартапом Songfox, що працює у Стокгольмі.

