Британська служба зовнішньої розвідки MI6 представила новий онлайн-портал Silent Courier, який працює у даркнеті та створений для вербування потенційних інформаторів, насамперед у Росії.

Як працює Silent Courier

Сервіс функціонує через браузер Tor і дає змогу анонімно виходити на захищену платформу обміну повідомленнями з MI6.

У відомстві пояснили, що користувачам необхідно самостійно дбати про безпеку: використовувати перевірені VPN та пристрої, які не можна пов’язати з їхньою особою.

У пресрелізі британського МЗС наголосили, що це критично важливо для тих, хто перебуває у країнах із високим рівнем ризику.

Звернення керівництва та передісторія

Міністерка закордонних справ Великої Британії Єветт Купер заявила, що країна “посилює зусилля з використанням найсучасніших технологій, щоби MI6 могла вербувати нових агентів для Великої Британії – у Росії та по всьому світу”.

Офіційний запуск збігся із прощальною промовою очільника MI6 Річарда Мура, який залишає посаду після п’яти років роботи. У липні 2023 року у Празі він уже закликав російських громадян співпрацювати з британською розвідкою.

Схожі методи торік застосувало й ЦРУ, яке також створило анонімний канал у мережі Tor для отримання секретної інформації.

Джерело : CNN

