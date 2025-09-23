Американський виробник чипів Nvidia оголосив про намір інвестувати до $100 млрд у компанію OpenAI та забезпечити її обладнанням для дата-центрів, що зберігають й обробляють величезні масиви даних.

В обох компаніях підтвердили угоду, повідомляє Reuters.

Деталі угоди Nvidia та OpenAI

За словами обізнаного джерела, домовленість передбачає два взаємопов’язані етапи. Спершу Nvidia інвестує в OpenAI через неконтрольні (non-voting) акції.

Отримані кошти OpenAI зможе витратити на закупівлю чипів Nvidia, необхідних для утримання лідерства в умовах жорсткої конкуренції.

– Все починається з обчислювальних потужностей. Інфраструктура стане основою економіки майбутнього, і ми використаємо те, що будуємо з Nvidia, щоб створювати нові прориви в ШІ та робити їх доступними для людей і бізнесу в масштабі, – наголосив у заяві гендиректор OpenAI Сем Альтман.

Компанії підписали лист про наміри розгорнути щонайменше 10 гігаватів систем Nvidia для OpenAI. Це відповідає енергоспоживанню понад 8 млн американських домогосподарств. Nvidia планує вкласти перші $10 млрд одразу після остаточного узгодження деталей.

Реакція ринку на угоду

На тлі новини акції Nvidia зросли на 4,4% і досягли рекордного внутрішньоденного максимуму. Зростання продемонстрували й Oracle (+6%), яка співпрацює з OpenAI, Microsoft та SoftBank у межах масштабного проєкту Stargate вартістю $500 млрд для створення глобальної мережі дата-центрів.

Очікується, що перші поставки обладнання Nvidia відбудуться не раніше другої половини 2026 року. Тоді компанія почне розгортання платформи Vera Rubin із гігаватом потужностей.

Аналітики позитивно оцінили угоду для Nvidia, але водночас звернули увагу на можливі ризики.

– Це допомагає OpenAI реалізувати дуже амбітні плани щодо інфраструктури й гарантує Nvidia ринок збуту. Але водночас виникають занепокоєння щодо “замкненого кола”, коли інвестиції компанії фактично повертаються через закупівлі чипів, – зазначив Стейсі Расгон із Bernstein.

Відомо, що OpenAI, як і Google чи Amazon, працює над створенням власних ШІ-чипів спільно з Broadcom та TSMC. За даними Reuters, нова угода не скасовує цих планів. Після оголошення акції Broadcom знизилися на 0,8%.

Угода та монополія

Це вже не перший масштабний крок Nvidia. У жовтні 2024 року компанія підтримала OpenAI у раунді фінансування на $6,6 млрд і оголосила про партнерство з Intel.

Теперішня угода може привернути увагу антимонопольних органів США. У середині 2024 року Мін’юст та Федеральна торгова комісія домовилися про можливість розслідувань щодо ролі Microsoft, OpenAI та Nvidia в індустрії ШІ.

– Ця угода може закріпити монополію Nvidia у сфері чипів, використовуючи лідерство OpenAI у програмному забезпеченні. Це створить додаткові бар’єри для конкурентів на кшталт AMD, – попереджає експерт з антимонопольного права Андре Барлоу.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа дотримується ліберального підходу до регулювання й поки що уникає жорстких обмежень для ринку штучного інтелекту.

