У ніч проти 10 жовтня Київ і дев’ять областей України опинилися під комбінованою атакою з боку країни-терориста.

У цих регіонах запровадили графіки аварійних знеструмлень, проте українці залишалися зі зв’язком.

Як залишатися на зв’язку під час блекаута

У Міністерстві цифрової інформації повідомили, що оператори мобільного зв’язку заздалегідь підготувалися до можливих відключень.

Зараз дивляться

– Їхні інженерні бригади працюють у посиленому режимі, а базові станції переходять на акумуляторні батареї та генератори, щоб забезпечити українців критично важливим звʼязком, – зазначили у відомстві.

Міністерство також надало кілька порад, як підготуватися до блекаутів і не залишитися без зв’язку.

Порада №1. Завчасно завантажте Мапу пунктів незламності у застосунку Дія – з головного екрана. Це допоможе швидко знайти найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним.

Порада №2. Щоб мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих знеструмлень, під’єднайтеся до провайдера, який використовує технологію XPON.

Вона дозволяє підтримувати інтернет-зв’язок до 72 годин під час відключень електроенергії.

Перевірити, чи підтримує ваш провайдер XPON, можна на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН.

Якщо технологія доступна, придбайте повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU – це забезпечить автономну роботу вашої мережі.

Порада №3. Якщо зв’язок вашого оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станцій, скористайтеся національним роумінгом.

Завдяки йому можна під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.

Як це зробити:

вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування → Мобільна мережа (або Підключення) → Оператор. На iOS: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі;

оберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL;

якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу;

перевірте, чи працюють вихідні дзвінки та SMS.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.