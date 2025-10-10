Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради від Мінцифри
У ніч проти 10 жовтня Київ і дев’ять областей України опинилися під комбінованою атакою з боку країни-терориста.
У цих регіонах запровадили графіки аварійних знеструмлень, проте українці залишалися зі зв’язком.
Як залишатися на зв’язку під час блекаута
У Міністерстві цифрової інформації повідомили, що оператори мобільного зв’язку заздалегідь підготувалися до можливих відключень.
– Їхні інженерні бригади працюють у посиленому режимі, а базові станції переходять на акумуляторні батареї та генератори, щоб забезпечити українців критично важливим звʼязком, – зазначили у відомстві.
Міністерство також надало кілька порад, як підготуватися до блекаутів і не залишитися без зв’язку.
Порада №1. Завчасно завантажте Мапу пунктів незламності у застосунку Дія – з головного екрана. Це допоможе швидко знайти найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним.
Порада №2. Щоб мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих знеструмлень, під’єднайтеся до провайдера, який використовує технологію XPON.
Вона дозволяє підтримувати інтернет-зв’язок до 72 годин під час відключень електроенергії.
Перевірити, чи підтримує ваш провайдер XPON, можна на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН.
Якщо технологія доступна, придбайте повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU – це забезпечить автономну роботу вашої мережі.
Порада №3. Якщо зв’язок вашого оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станцій, скористайтеся національним роумінгом.
Завдяки йому можна під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.
Як це зробити:
- вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування → Мобільна мережа (або Підключення) → Оператор. На iOS: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі;
- оберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL;
- якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу;
- перевірте, чи працюють вихідні дзвінки та SMS.