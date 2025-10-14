Нове дослідження астрофізиків з Корнелльського університету (США) перевертає уявлення про долю нашого Всесвіту.

Якщо раніше вважалося, що він може нескінченно розширюватися, то тепер учені попереджають: розширення може не лише сповільнитись, а й змінити напрям.

Через мільярди років усе, що існує, може згорнутися у точку в явищі, яке називають Велике стискання (Big Crunch).

Що чекає на Всесвіт – дослідження

Результати дослідження ґрунтуються на спостереженнях, проведених за допомогою Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) – унікального телескопічного комплексу, що вивчає темну енергію – головну силу, яка розширює Всесвіт після Великого вибуху.

Останні дані свідчать, що темна енергія слабшає. Якщо тенденція збережеться, то приблизно через 11 млрд років космічне розширення зупиниться, а ще за 9 млрд – змінить напрям, кажуть астрономи.

– Ми звикли думати, що космологічна константа позитивна, а Всесвіт розширюється вічно. Нові спостереження вказують на протилежне – константа може бути від’ємною, і це означає майбутнє Велике стискання, – пояснив професор Корнелльського університету Генрі Тай.

За розрахунками науковців, Всесвіт існуватиме ще близько 20 млрд років. Потім галактики почнуть наближатися одна до одної, зірки згасатимуть, а чорні діри зливатимуться, пише ресурс SYFY.

Зрештою все, що ми знаємо, стискатиметься дедалі сильніше, доки не зійдеться у надщільну точку, подібну до тієї, з якої колись почалося створення світу.

Цей сценарій протилежний до теорії Великого холоду, за якою Всесвіт вічно розширюється і поступово вмирає у темряві та холоді. Нова модель передбачає гаряче, вибухоподібне завершення.

Втім, автори підкреслюють, що поки це лише гіпотеза, а не доведений факт. Для підтвердження потрібні нові спостереження.

