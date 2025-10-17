На порталі Дія тимчасово не працюватимуть окремі онлайн-сервіси ДРАЦС. Це повʼязано з реорганізацією у структурі відділів.

Обмеження діятимуть у семи західних областях: Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій.

Які послуги недоступні в Дії

Під час технічних змін громадяни не зможуть скористатися такими онлайн-сервісами:

Зараз дивляться

оформлення комплексної послуги єМалятко;

отримання витягу про народження;

витягу про зміну імені;

витягу про шлюб;

витягу про розірвання шлюбу;

витягу про смерть;

повторне видання свідоцтв з ДРАЦС, зокрема свідоцтва про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу та смерть.

Що робити користувачам, які вже подали заяву

Якщо ви вже замовили одну з цих послуг і сплатили її вартість, варто перевірити, чи підписано і відправлено заяву, пояснюють у Міністерстві юстиції. Зробити це потрібно до початку технічної паузи, щоб відділ ДРАЦС встиг опрацювати запит.

Якщо цього не зробити вчасно, після відновлення сервісів доведеться подати нову заяву або звернутися до відповідного відділу ДРАЦС із квитанцією про оплату, щоб отримати замовлений документ.

У Мін’юсті обіцяють повідомити про відновлення роботи сервісів у соцмережах одразу після завершення технічних робіт.

Раніше подібні обмеження вже запроваджувалися – на початку жовтня тимчасово не працювали окремі сервіси ДРАЦС у Києві та ще п’яти областях.

Фото: Дія

Джерело : Дія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.