Сотні громадських діячів, серед яких співзасновник Apple Стів Возняк та засновник Virgin Group Річард Бренсон, закликали призупинити розробку суперінтелекту, який перевершить людину практично в усіх когнітивних завданнях.

Заява проти розбробки суперінтелекту

Понад 1 тис. осіб, включаючи лідерів технологічної галузі, підписали заяву із закликом заборонити розробку суперінтелекту.

Серед підписантів – вчені Йошуа Бенжіо та Джефф Гінтон, яких вважають “хрещеними батьками” сучасного штучного інтелекту. Заяву також підтримали провідні дослідники в галузі ШІ, як-от Стюарт Рассел із Каліфорнійського університету в Берклі.

Вони попереджають, що перспектива появи суперінтелекту “викликає побоювання, починаючи від економічного занепаду і втрати влади людьми, втрати свободи, громадянських прав, гідності і контролю, до ризиків для національної безпеки і навіть потенційного зникнення людства”.

Підписанти закликають заборонити розробку суперінтелекту доти, доки не буде широкої суспільної підтримки цієї технології та наукового консенсусу щодо можливості її безпечного створення та контролю.

Крім вчених та діячів у галузі штучного інтелекту і технологій, заяву підписали медійні особистості, релігійні лідери та політики. У списку, який продовжує поповнюватися, можна побачити герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл.

Джерело : CNBC

