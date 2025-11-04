Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №12094, що встановлює нові правила контролю якості мобільного інтернету і зв’язку.

Документ підтримали 263 народні депутати.

Що передбачає закон №12094

Закон запроваджує офіційний показник швидкості інтернету, за яким перевірятимуть роботу операторів. Українці зможуть самостійно тестувати якість зв’язку через смартфони – результати автоматично надходитимуть до Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій для аналізу та реагування.

Також спрощується будівництво базових станцій у селах – після скасування мораторію на перевірки оператори зможуть швидше розширювати мережі.

Крім того, національний роумінг залишиться доступним навіть після завершення воєнного стану, щоб забезпечити зв’язок під час кризових ситуацій чи блекаутів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав ухвалений закон важливим кроком до безперервного інтернету для всіх українців.

– Швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни – у містах, селах і навіть коли ви в дорозі, – сказав він.

Закон, що має підписати президент України, також передбачає створення національного центру оперативного управління комунікаційними мережами на випадок надзвичайних ситуацій і штрафи для операторів, які порушують стандарти якості.