Через нове перенесення терміну виходу Grand Theft Auto 6 компанія Rockstar Games ризикує втратити сотні мільйонів доларів.

Експерти ігрового ринку підрахували, що додаткові витрати на розробку, маркетинг і відкладений прибуток можуть серйозно збільшити й без того рекордний бюджет гри.

Скільки коштуватиме затримка GTA 6

За даними Game Rant, професор фінансів Роб Вілсон підрахував, що піврічна затримка може коштувати Rockstar близько $500 млн.

Лише зміни у маркетинговій стратегії, робота з підрядниками та додаткове тестування здатні збільшити витрати на $350 млн, вважає Вілсон. Решту становлять втрати через перенесений реліз.

Інсайдер Том Гендерсон також зазначив, що розробка гри обходиться студії у $10 млн щомісяця. З огляду на те що бюджет GTA 6 уже наблизився до $2 млрд, навіть кілька місяців затримки помітно підіймати загальні витрати.

Чи вплине затримка на ціну гри

Аналітики не виключають, що додаткові витрати можуть змусити Rockstar шукати нові способи окупності.

Вілсон вважає, що компанія може зробити ставку на преміум-видання чи платні DLC, однак навряд чи підвищить базову ціну вище $100, щоб уникнути негативної реакції геймерів.

Він також підкреслив, що затримка для Rockstar – менше зло, ніж вихід недоробленої гри. Поспіх, за його словами, може завдати більшої шкоди, ніж навіть пів мільярда доларів втрат.

Фото: скриншот з трейлеру

