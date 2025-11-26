Астрономи заявили, що космічний телескоп NASA Fermi зафіксував гамма-промені, які мають форму й енергію, характерні для темної матерії.

Дослідження опубліковане в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Якщо результати підтвердяться, це може стати першим прямим спостереженням найзагадковішої субстанції Всесвіту.

Темна матерія складає приблизно 85% усієї матерії у Всесвіті, решта 15% припадає на звичні нам зірки, планети й атоми.

Її існування вперше припустили ще в 1930-х, коли вчені побачили, що галактики обертаються швидше, ніж дозволяє видима маса. Але побачити її безпосередньо досі не вдавалося.

Що побачили дослідники

Автор дослідження, астрофізик Томонорі Тотані з Токійського університету, проаналізував дані Fermi й виявив потік гамма-променів з енергією близько 20 гігаелектронвольт, який формує навколо центру Чумацького Шляху сферичну гало-структуру. Саме так, за теорією, має виглядати скупчення темної матерії.

Енергетичні характеристики сигналу збігаються з тим, що мало б виникати під час зіткнення гіпотетичних частинок темної матерії – WIMPs, масою приблизно у 500 разів більшою за протон. У таких зіткненнях частинки можуть “анулювати” одна одну й випускати гамма-промені.

За словами Тотані, спостережені властивості “дуже схожі” на передбачений слід темної матерії.

Обережний оптимізм вчених

Наукова спільнота наголошує – цього сигналу ще недостатньо, щоб оголосити прорив. Подібні гамма-промені можуть генерувати й інші процеси в центрі галактики, де багато фонових джерел.

Ключовим тестом має стати пошук такого самого сигналу в карликових галактиках – там темної матерії багато, а стороннього випромінювання мало. Поки подібних збігів не зафіксовано, тому колеги Тотані закликають не поспішати з висновками.

