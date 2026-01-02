У 2026 році SpaceX перемістить близько 4400 супутників Starlink на нижчу орбіту.

Про це повідомив віцепрезидент Starlink з інженерії Майкл Ніколс.

Чому SpaceX змінює орбіти супутників Starlink

Майкл Ніколс уточнив, що план компанії змінити орбіту супутників впроваджують для того, щоб зменшити ймовірність зіткнення з іншими або космічним сміттям.

Видання The Hill зауважує, що орбіта Землі стає дедалі більше захаращеною супутниками, і SpaceX Ілона Маска відповідає за значну частину швидкого збільшення кількості об’єктів на орбіті.

Журналісти зазначали підвищені ризики такої переповненої орбіти, припускаючи, що у випадку, якщо Земля втратить здатність керувати супутниками в результаті чогось на кшталт сонячного спалаху, у вчених буде лише три дні, щоб відновити контроль, перш ніж почнуться катастрофічні зіткнення.

– Зниження супутників призводить до звуження орбіт Starlink і підвищить безпеку космосу кількома способами. З наближенням сонячного мінімуму щільність атмосфери зменшується, що означає збільшення часу балістичного спаду на будь-якій заданій висоті – зниження означатиме скорочення часу балістичного спаду в сонячному мінімумі на >80%, або скорочення з 4+ років до кількох місяців, – пояснив Ніколс.

За його словами, супутники будуть знижені з 342 миль до приблизно 298 миль, що розмістить їх на частині земної орбіти з меншою кількістю космічного сміття та меншою кількістю запланованих сузір’їв супутників.

Нагадаємо, NASA шукає альтернативу SpaceX для польоту на Місяць через затримки у графіку.