Астронавтка NASA Суніта Вільямс, яка стала відомою на весь світ через вимушене дев’ятимісячне перебування на МКС, офіційно завершила свою кар’єру.

Вона пішла у відставку після 27 років роботи в космічному агентстві.

У NASA уточнили, що формально Суніта вийшла на пенсію ще 27 грудня 2025 року, але офіційно оголосили про це лише зараз.

Керівник NASA Джаред Айзекман назвав її першопроходицею, яка своєю лідерською роботою на станції проклала шлях для майбутніх комерційних місій.

У пастці на МКС

Остання місія Суні Вільямс стала найбільш обговорюваною в її кар’єрі. У червні 2024 року вона разом із колегою Бутчем Вілмором вирушила на Міжнародну космічну станцію (МКС) на борту нового корабля Boeing Starliner.

Це був перший пілотований тестовий політ капсули, і планувалося, що астронавти проведуть на орбіті лише вісім днів.

Однак під час стикування у корабля виникли проблеми з двигунами. Через побоювання за безпеку екіпажу NASA вирішило повернути капсулу на Землю порожньою у вересні 2024 року.

Суні та Бутч залишилися на станції набагато довше, ніж очікували – загалом вони провели там 286 днів.

Додому астронавти повернулися лише у березні 2025 року на кораблі Dragon компанії SpaceX. Попри таку затримку, Вільямс зазначала, що організм швидко адаптувався до тривалого перебування в невагомості завдяки її попередньому досвіду.

Рекорди та досягнення Суніти Вільямс

Суні Вільямс прийшла до NASA у 1998 році, маючи за плечима досвід пілота Військово-морських сил США. За свою кар’єру вона здійснила три великі польоти на МКС. Перший з них відбувся у 2006 році на шаттлі Discovery.

Загалом Вільямс провела в космосі 608 днів, що є другим результатом за тривалістю перебування на орбіті в історії NASA.

Суні встановила рекорд серед жінок за часом перебування у відкритому космосі — 62 години та 6 хвилин (четвертий результат серед усіх астронавтів агентства).

Сама Суніта Вільямс називає свою роботу великою честю. Вона неодноразово підкреслювала, що, попри всі складнощі та зміну планів, космос залишається її найулюбленішим місцем.

Джерело : NBC News

