Резерв+ не працюватиме 20 лютого: коли відновлять роботу застосунку
- Застосунок Резерв+ не працюватиме протягом кількох годин.
- У цей час у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи.
- Користувачі не зможуть отримати послуги або оновити ID.
У пʼятницю, 20 лютого, з 00:00 до 03:00 застосунок Резерв+ тимчасово не працюватиме.
У цей період у реєстрі Оберіг відбуватимуться планові технічні роботи, повідомили в Міноборони України.
Під час технічних робіт доступ до сервісів Резерв+ буде призупинено. Зокрема, неможливо буде скористатися функціями застосунку чи здійснити оновлення електронного військово-облікового документа.
Після завершення робіт о 03:00 сервіси відновлять роботу у звичному режимі.
Як підготуватися до тимчасового відключення
Щоб електронний військово-обліковий документ був доступний навіть під час технічної паузи, користувачам радять заздалегідь завантажити PDF-версію.
Для цього потрібно на головному екрані застосунку натиснути плюс і вибрати пункт Завантажити PDF.
Нагадаємо, після проведення планових технічних робіт з 00:00 до 03:00 20 лютого Резерв+ знову працюватиме у звичному режимі.
Загалом у Резерв+ можна оновлювати персональні дані без відвідування ТЦК. Також застосунок містить інформацію з реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів системи Оберіг.
