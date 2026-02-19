У пʼятницю, 20 лютого, з 00:00 до 03:00 застосунок Резерв+ тимчасово не працюватиме.

У цей період у реєстрі Оберіг відбуватимуться планові технічні роботи, повідомили в Міноборони України.

Резерв+ не працюватиме 20 лютого 2026 року

Під час технічних робіт доступ до сервісів Резерв+ буде призупинено. Зокрема, неможливо буде скористатися функціями застосунку чи здійснити оновлення електронного військово-облікового документа.

Зараз дивляться

Після завершення робіт о 03:00 сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Як підготуватися до тимчасового відключення

Щоб електронний військово-обліковий документ був доступний навіть під час технічної паузи, користувачам радять заздалегідь завантажити PDF-версію.

Для цього потрібно на головному екрані застосунку натиснути плюс і вибрати пункт Завантажити PDF.

Нагадаємо, після проведення планових технічних робіт з 00:00 до 03:00 20 лютого Резерв+ знову працюватиме у звичному режимі.

Раніше Факти ICTV пояснювали, що слід робити тим, хто має право на відстрочку, але не отримав сповіщення про її автоматичне продовження в застосунку.

Загалом у Резерв+ можна оновлювати персональні дані без відвідування ТЦК. Також застосунок містить інформацію з реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів системи Оберіг.

Фото: Резерв+

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.