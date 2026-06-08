Американська корпорація Apple відкрила щорічну конференцію для розробників WWDC 2026, презентувавши нове покоління операційних систем для всієї екосистеми своїх пристроїв.

Головними новинками заходу стали мобільна операційна система iOS 27 та настільна платформа macOS 27, яка отримала офіційну назву Golden Gate.

Про це повідомляє PCMag.

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У новій версії iOS 27 компанія зосередилася на підвищенні стабільності роботи системи, усуненні помилок і покращенні енергоефективності акумулятора.

Серед найбільш помітних змін для користувачів – оновлений інтерфейс Liquid Glass.

У ньому з’явився спеціальний повзунок, який дозволяє налаштовувати рівень прозорості елементів – від повністю прозорих до значно затемнених.

Також Apple оновила застосунок Камера, додавши можливість налаштування віджетів.

Водночас фірмовий додаток Здоров’я отримав розширені можливості для відстеження жіночих циклів із додаванням періодів перименопаузи та менопаузи.

Одним із кроків до більш відкритої екосистеми стала розширена інтеграція з iCloud.

Відтепер користувачі пристроїв на Android і Windows можуть додавати власні фотографії до спільних фотоальбомів Apple у повній роздільній здатності.

Окремий блок оновлень присвячений безпеці дітей.

Батьки отримали інструмент Communication Safety, який дозволяє блокувати небажаний контент, а також систему Ask to Browse, що передбачає необхідність отримання дозволу на завантаження застосунків або перегляд окремих сайтів у Safari.

Нова операційна система macOS 27 Golden Gate принесла важливі архітектурні зміни.

Із виходом цієї версії Apple повністю припиняє підтримку комп’ютерів Mac, оснащених процесорами Intel.

Відтепер для роботи системи обов’язковою вимогою є використання чипів Apple Silicon.

Оновлення також отримали інші програмні платформи компанії. Так, watchOS 27 зосереджена на поглибленій інтеграції з можливостями iPhone та нових циферблатах.

Своєю чергою visionOS для гарнітури змішаної реальності отримала вдосконалені функції просторової взаємодії.

Конференція WWDC 2026 проходить у штаб-квартирі Apple Park у Купертіно та залишається однією з найочікуваніших подій року для розробників програмного забезпечення.

Традиційно перші бета-версії iOS 27 і macOS 27 стали доступними для користувачів із профілем розробника в день презентації.

Повноцінний публічний реліз нових операційних систем для всіх сумісних пристроїв очікується восени цього року.

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