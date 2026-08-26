OpenAI викрила та заблокувала російську мережу, яка за допомогою ChatGPT поширювала дезінформацію.

Вони використовували штучний інтелект для проведення дезінформаційних кампаній у соцмережах Substack, Telegram, X (Twitter), Facebook та LinkedIn.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на OpenAI.

Зараз дивляться

OpenAI заблокувала російську мережу, яка поширювала дезінформацію через ChatGPT

Головною метою ботоферми було створення штучного авторитету для фейкової організації під назвою Міжнародний інститут Берка (Burke Institute International, IBI).

За даними фахівців, платформа так званого “інституту” регулярно оприлюднювала матеріали, скопійовані з реальних наукових досліджень, але з викривленими джерелами та підробленими посиланнями.

Через цей ресурс російські оператори системно поширювали дезінформацію та фейки, вигідні Кремлю, намагаючись надати їм вигляду заслужених на довіру аналітичних матеріалів.

Хоча ця конкретна дезінформаційна кампанія охопила відносно невелику аудиторію, експерти наголошують: ключова небезпека полягає не в охопленні, а у створеній інфраструктурі.

Цей випадок чітко демонструє, як ворожі суб’єкти можуть застосовувати технології штучного інтелекту для маскування походження пропагандистських наративів, штучного створення “експертного” іміджу для підставних структур й накопичення інформаційних активів із можливістю їхнього швидкого масштабування в майбутньому.

Фото: Центр протидії дезінформації

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.