Компанія Apple офіційно оголосила дату презентації iPhone Ultra, iPhone 18 Pro та Pro Max.

Захід під слоганом Сюрприз і блиск відбудеться в середу, 9 вересня 2026 року, у штаб-квартирі в Купертіно (Каліфорнія) та транслюватиметься в прямому ефірі.

Що Apple покаже на презентації 9 вересня

Ця подія стане історичною для технологічного гіганта одразу з двох причин: презентація першого в історії iPhone Ultra та перший масштабний реліз під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса, який змінив на цій посаді Тіма Кука.

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Головною інтригою вечора стане вихід Apple на ринок складаних смартфонів Ultra, де роками домінує Samsung. Напередодні 20-річчя легендарного бренду компанія готує найрадикальніший дизайн в історії:

у складеному вигляді пристрій за габаритами нагадуватиме стандартний паспорт;

у розгорнутому стані користувачі отримають повноцінний екран розміром із невеликий iPad.

Окрім цього, Apple представить флагманські iPhone 18 Pro та Pro Max. Новинки отримають потужніші процесори, збільшений час автономної роботи та суттєве оновлення камер — зокрема, механічну діафрагму в старшій версії.

Також на вересневому івенті очікується прем’єра оновленої лінійки Apple Watch.

Вересневий запуск ознаменує початок нової ери для Apple. Посаду CEO обійняв Джон Тернус — інженер-апаратник, який особисто курував розробку складаного iPhone Ultra.

Колишній очільник Тім Кук, який керував компанією 15 років, перейшов на посаду виконавчого голови ради директорів.

Також Apple змінює традиційний графік релізів, аби згладити сезонність продажів:

базовий iPhone 18, друге покоління iPhone Air та бюджетний iPhone 18e покажуть лише навесні наступного року;

на осінь та зиму компанія готує оновлення HomePod mini, Apple TV, iPad mini та свій перший розумний хаб для дому з екраном.

Джерело : Bloomberg

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